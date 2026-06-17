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Gol Caracol  / A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026

A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026

La Selección Colombia debutará este 17 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México contra Uzbekistán, por la fecha 1 del grupo K de la Copa del Mundo.

Por: Laura Ximena Bustos Mora
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Selección Colombia
Selección Colombia en preparación para el Mundial 2026
Fotografía toma de la cuenta oficial de Instagram de FCF

La Selección Colombia enciende motores este miércoles en el inicio del Mundial 2026. El seleccionado 'cafetero', dirigida por el argentino Néstor Lorenzo llega a la fiesta del mundo luego de cuatro años, tras no lograr clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, en esta oportunidad el combinado colombiano llega con mucha ilusión y a su vez, con la confianza que le dejaron sus dos últimos encuentros amistosos, disputados como preparación para el inicio de la Copa del Mundo.

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El primero de ellos fue el enfrentamiento amistoso ante la Selección de Costa Rica, disputado el pasado 1 de junio en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, donde la 'tricolor' se impuso 3-1 frente al seleccionado 'tico'. Además de ser un encuentro de preparación, fue la ocasión para que los hinchas colombianos animaran y despidieran a la selección antes de su viaje al Mundial.

En aquella oportunidad, los encargados de anotar los goles del compromiso fueron el defensor Dávinson Sánchez, quien actualmente milita en el Galatasaray y abrió el marcador al minuto 16. Posteriormente, Luis Díaz una de las figuras más destacadas del encuentro, amplió la ventaja al minuto 23. Finalmente, al minuto 81, Luis Javier Suárez anotó el último tanto del partido.

Festejo de la Selección Colombia en partido de preparación frente a Costa Rica
Festejo de la Selección Colombia en partido de preparación frente a Costa Rica
AFP

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De igual forma, el pasado 7 de junio el seleccionado colombiano se impuso 2-0 ante Jordania, en un duelo que se llevó a cabo en el Snapdragon Stadium, ubicado en la ciudad de San Diego, California, Estados Unidos. Allí, la selección cafetera se quedó con la victoria gracias al doblete del quibdoseño Jhon Arias, de 28 años.

Así las cosas, este miércoles las selecciones correspondientes al Grupo K se estrenan en la fiesta del mundo. Una de las primeras en entrar en acción será la Selección de Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, que se enfrentará a RD Congo en un encuentro programado para las 12:00 pm hora COL.

Cristiano Ronaldo, capitán portugués, en medio de un entrenamiento en el Mundial 2026
Cristiano Ronaldo, capitán portugués, en medio de un entrenamiento en el Mundial 2026
AFP

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Por su parte, la 'tricolor' de Néstor Lorenzo buscará asegurar sus primeros puntos en el Grupo K frente a la Selección de Uzbekistán, en un partido que marcará el inicio de su camino en el Mundial 2026.

A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026

Fecha: miércoles 17 de junio
Hora: 9:00 pm (hora Colombia)
Estadio: Azteca de la Ciudad de México
Transmisión: Gol Caracol ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos ), Ditu y GolCaracol.com

La Selección Colombia durante un entrenamiento en el marco del Mundial 2026
Selección Colombia

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