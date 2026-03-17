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Gol Caracol  / A qué hora juega HOY Manchester City vs. Real Madrid por la Champions League

A qué hora juega HOY Manchester City vs. Real Madrid por la Champions League

Partidazo este martes en el Etihad Stadium por un lugar en los cuartos de final de la Champions League. Manchester City buscará revertir la serie en casa contra Real Madrid; agéndese.

Por: AFP
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Manchester City y Real Madrid se enfrentan este martes en la Champions League.
Manchester City y Real Madrid se enfrentan este martes en la Champions League.
Getty

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