A qué hora juega HOY Países Bajos vs. Japón, por el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV

Con cartel de equipo de buen pie y eterna promesa de campeón, Países Bajos se estrenará el domingo en el Mundial 2026 en Dallas frente a un Japón diezmado por la salida por lesión de su capitán, Wataru Endo. Este partido lo podrá ver EN VIVO por TV en Gol Caracol, Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Sin rótulo de favorito en esta Copa del Mundo, los 'tulipanes' aspiran a superar los cuartos de final, instancia en la que en Catar 2022 la Argentina de Messi los eliminó.

Enfrente, los asiáticos apostaron a la continuidad al mantener en su banquillo a Hajime Moriyasu, el entrenador con el que llegaron a los octavos de final en el pasado Mundial y con el que construyeron una regularidad que los hizo pasar sin sobresaltos la eliminatoria asiática.

Una tranquilidad que perdió en la antesala en su debut frente a Países Bajos cuando su capitán y principal figura, Wataru Endo, quedó fuera del Mundial al no poder recuperarse de una lesión.



El centrocampista del Liverpool intentó hasta días antes del debut recuperarse de una lesión en un pie, pero terminó sin Copa y anunció su retiro de los 'Samuráis Azules' a los 33 años.

Países Bajos y Japón se enfrentan en su debut en el Mundial 2026. Fotos: Getty Imágenes

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"Evalué si era capaz de jugar o no, si debía seguir en el equipo o no, y como seleccionador, la decisión final la he tomado yo”, comentó Moriyasu este sábado en rueda de prensa.

Endo "estaba afectado (...) pero fue muy comprensivo y muy respetuoso”, agregó.

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El timonel de Japón tampoco puede contar con el extremo izquierdo del Brighton, Kaoru Mitoma, lesionado en los isquiotibiales.

Shuto Machino será su sustituto y el equipo tendrá en Takefusa Kubo, extremo de la Real Sociedad, a una de sus figuras a seguir.

- Depay, en plena recuperación -

Japón ha tenido "disciplina y calidad y a eso le añadimos un buen grupo, nos llevamos todos bien" y "podremos ir más lejos" que en el anterior Mundial, dijo Kubo a periodistas en la semana previa al arranque de la Copa.

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Por las filas neerlandesas, Ronald Koeman tiene claro que Japón merece consideración, pero que su seleccionado tiene historia de respaldo.

Países Bajos "puede que no sea un país muy grande geográficamente, pero es un país que siempre está presente en los grandes torneos y nosotros mismos nos exigimos mucho", dijo en conferencia de prensa.

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Koeman comentó este sábado que ya comunicó a su plantel el once inicial y dio una gran noticia a la afición del equipo Orange, Memphis Depay "está en forma".

"Memphis está en forma. Podría perfectamente empezar el partido", dijo el exdefensa Koeman.

El atacante del Corinthians llega con escaso rodaje tras soportar dos meses de baja por lesión. Pero su selección necesita su talento para elevar su nivel en la Copa del Mundo.

Depay, máximo goleador histórico de la selección neerlandesa con 55 tantos, "es un jugador importante. Lo ha sido desde hace mucho tiempo y es una pieza clave para buscar el éxito en este Mundial", puntualizó Koeman.

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Países Bajos lo necesita para sacar ventaja frente a Japón este domingo, y en los otros dos choques de un Grupo F que completan Suecia y Túnez.

A qué hora juega HOY Países Bajos vs. Japón, por el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV

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