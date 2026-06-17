A qué hora juega HOY Portugal vs. RD Congo en el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV

La Selección Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, hace su debut en el Mundial 2026, este miércoles 17 de junio. El combinado de las 'quinas' hará de local en el estadio de Houston frente a República Democrática del Congo.

Este duelo, además de significar el estreno de los dirigidos por Roberto Martínez, es un partido especial para el popular 'CR7', ya que puede convertirse en el segundo futbolista que juegue seis mundiales; ya lo hizo el día martes Lionel Messi con la Argentina.

Opiniones de los protagonistas

El seleccionador de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, dijo que su equipo está ilusionado y sin miedo para enfrentar a la Portugal de Cristiano Ronaldo, a quien esperan neutralizar de manera colectiva.



Portugal vs. RD Congo. AFP.

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"Miedo como tal, no hay. Queremos desplegar un buen fútbol, hemos estudiado al rival, que cuenta con fases de posesión muy prolongadas y nivel táctico importante, que puede ponernos en problemas en fases ofensivas y en eso nos hemos concentrado", aseguró en conferencia de prensa previa al duelo de este miércoles en la apertura del Grupo K.

Pese a que es su sexta Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo debutará ante el RD del Congo como si fuera el primero en términos de intensidad, aseguró el seleccionador Roberto Martínez.

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"Este es su sexto Mundial, pero puedo decirte que, internamente, se siente como su primer Mundial en cuanto a intensidad, de fuerza emotiva y la importancia de estar preparado para liderar al grupo.

En la selección nacional es fundamental, ya que es el delantero, el goleador. Puede abrir espacios para otros jugadores y, en nuestro juego ofensivo, es un jugador con excelentes estadísticas", dijo el DT del combinado portugués a los medios de comunicación.

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