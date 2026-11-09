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Gol Caracol  / Revelan actitud de Kylian Mbappé tras no ganar el Balón de Oro 2026; habló compañero de Francia

Revelan actitud de Kylian Mbappé tras no ganar el Balón de Oro 2026; habló compañero de Francia

Aunque ya pasaron varios días de la gala del Balón de Oro 2026 que ganó Harry Kane, el tema volvió a salir luego de que una estrella de la selección francesa

Por: AFP
Actualizado: 9 de nov, 2026
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Kylian Mbappé Balón de Oro 2026
Kylian Mbappé en el Balón de Oro 2026
AFP

El defensa galo Ibrahima Konaté dijo este lunes que Kylian Mbappé, su compañero en el Real Madrid, regresa a la selección francesa con "muy buena actitud", pese a no haber ganado el Balón de Oro y a la polémica en China tras sus comentarios sobre Mao Zedong.

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El capitán de los Bleus, de 27 años, se perdió los tres últimos partidos del equipo nacional por lesión y retorna al conjunto de Zinédine Zidane luego de protagonizar una enorme polémica hace dos semanas.

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Según él, el meme lo asocia con un "dictador chino", en referencia a montajes en los que se coloca su rostro sobre imágenes emblemáticas de Mao Zedong (1893-1976).

Las declaraciones de Mbappé llevaron a varias marcas chinas a romper sus colaboraciones con él, a pesar de sus disculpas. La televisión china también dejó de retransmitir la liga española.

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"Tiene muy buena actitud, se nota en los últimos partidos, ha sido decisivo. Es muy importante para nosotros en Madrid", explicó Konaté.

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Tras la polémica en China, Mbappé quedó en el segundo lugar en la carrera por el Balón de Oro, que ganó el delantero inglés Harry Kane.

Kylian Mbappé, jugador de Francia.
Kylian Mbappé, jugador de Francia.
afp.

El crack merengue aspiraba a conquistar el galardón por primera vez gracias a sus numerosos títulos individuales en 2026: máximo goleador del Mundial, de la Liga de Campeones de Europa y de la liga española.

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Al respecto, Konaté señaló que el campeón del mundo de 2018 se había tragado su decepción.

"Es un competidor, así que, por supuesto, no haber ganado el Balón de Oro cuando se lo merecía con creces es duro, pero al día siguiente ya estaba a tope en el entrenamiento. Espero que esté en plena forma el año que viene para alzarlo", afirmó.

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Francia se enfrentará a Italia el jueves en Milán y a Turquía el domingo en Burdeos, en el marco de la Liga de Naciones de Europa.

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