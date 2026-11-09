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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Pasto se pronunció tras jugar con juveniles contra Santa Fe; también tomaron decisión contra Junior

Pasto se pronunció tras jugar con juveniles contra Santa Fe; también tomaron decisión contra Junior

Este lunes, luego de la polémica en el fútbol colombiano por la presencia de jugadores de las categorías inferiores en el Deportivo Pasto, en la derrota 5-0 con Santa Fe, hubo comunicado del club.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de nov, 2026
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Deportivo Pasto
Deportivo Pasto - Foto:
Colprensa

Deportivo Pasto se pronunció oficialmente sobre la decisión de disputar con futbolistas juveniles el partido contra Independiente Santa Fe, correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II. El compromiso, que se jugó el domingo 8 de noviembre en el estadio El Campín de Bogotá, terminó con una contundente victoria 5-0 para el conjunto cardenal, en medio de la polémica por la ausencia de los jugadores profesionales del equipo nariñense.

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Este lunes 9 de noviembre, la institución publicó un comunicado en el que explicó los motivos que llevaron a tomar esta determinación y entregó detalles de las conversaciones que sostuvo con los referentes de la plantilla profesional, en medio de los inconvenientes económicos y los salarios pendientes.

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En el primer punto, el Deportivo Pasto apuntó directamente a los jugadores del plantel profesional, mencionando que "la decisión de enfrentar este encuentro con la sub-20 obedeció a la ausencia del equipo profesional masculino que decidió hacer cese irregular de sus actividades, pese a que desde el Club se abrieron los canales para subsanar la situación salarial y el día viernes de manera oficial se les comunicó a través de oficio la fecha cierta en que serían cubiertos dichos pagos".

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Acá la explicación completa del Deportivo Pasto:

2. El Club revalida que su actuación como institución se adhiere a cada uno de los tiempos y procesos enmarcados en la normatividad legal vigente, por lo cual el día jueves en las horas de la noche convocó a los capitanes del equipo profesional masculino para entablar comunicación directa y así subsanar el mes que a esa fecha (5 de noviembre de 2026) se tenía en mora.

Acción de juego entre Santa Fe vs. Pasto por la fecha 18 de la Liga II-2026.
Acción de juego entre Santa Fe vs. Pasto por la fecha 18 de la Liga II-2026.
Foto: Colprensa

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3. De igual forma se le expresó a los capitanes la situación respecto a los ingresos y el mecanismo con el que se subsanaría la situación invitándoles siempre a cumplir con estas dos últimas fechas pendientes de torneo- segundo semestre 2026.

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4. De la misma manera se informó que con los capitanes se acordó la remisión de un documento oficial del club donde se expresara a todo el equipo la fecha cierta del compromiso salarial que como institución se tiene, responsabilidad que se cumplió remitiendo comunicado oficial interno con fecha 6 de noviembre de 2026 antes del inicio de su entreno, tal como se acordó con los 3 capitanes.

5. Ante el cese de actividades desde el día 6 de noviembre de 2026 por la mayoría de los jugadores del equipo profesional masculino y la negativa a viajar a Bogotá para enfrentar a Santa Fe, se hizo el llamado a los juveniles para dicho encuentro.

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6. La decisión de la dirección técnica por parte del profesor Carlos Rendón obedeció al conocimiento y trabajo deportivo que ha tenido durante todo el 2026 con la Sub-20 del Club.

7. Para la siguiente y última fecha contra Junior las directivas del Club han decidido y ratifican enfrentar el encuentro deportivo con la misma plantilla que nos representó ante Santa Fe.

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