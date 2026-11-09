Pasto se pronunció tras jugar con juveniles contra Santa Fe; también tomaron decisión contra Junior

Deportivo Pasto se pronunció oficialmente sobre la decisión de disputar con futbolistas juveniles el partido contra Independiente Santa Fe, correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II. El compromiso, que se jugó el domingo 8 de noviembre en el estadio El Campín de Bogotá, terminó con una contundente victoria 5-0 para el conjunto cardenal, en medio de la polémica por la ausencia de los jugadores profesionales del equipo nariñense.

Este lunes 9 de noviembre, la institución publicó un comunicado en el que explicó los motivos que llevaron a tomar esta determinación y entregó detalles de las conversaciones que sostuvo con los referentes de la plantilla profesional, en medio de los inconvenientes económicos y los salarios pendientes.

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En el primer punto, el Deportivo Pasto apuntó directamente a los jugadores del plantel profesional, mencionando que "la decisión de enfrentar este encuentro con la sub-20 obedeció a la ausencia del equipo profesional masculino que decidió hacer cese irregular de sus actividades, pese a que desde el Club se abrieron los canales para subsanar la situación salarial y el día viernes de manera oficial se les comunicó a través de oficio la fecha cierta en que serían cubiertos dichos pagos".

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Acá la explicación completa del Deportivo Pasto:

2. El Club revalida que su actuación como institución se adhiere a cada uno de los tiempos y procesos enmarcados en la normatividad legal vigente, por lo cual el día jueves en las horas de la noche convocó a los capitanes del equipo profesional masculino para entablar comunicación directa y así subsanar el mes que a esa fecha (5 de noviembre de 2026) se tenía en mora.

Acción de juego entre Santa Fe vs. Pasto por la fecha 18 de la Liga II-2026. Foto: Colprensa

3. De igual forma se le expresó a los capitanes la situación respecto a los ingresos y el mecanismo con el que se subsanaría la situación invitándoles siempre a cumplir con estas dos últimas fechas pendientes de torneo- segundo semestre 2026.

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4. De la misma manera se informó que con los capitanes se acordó la remisión de un documento oficial del club donde se expresara a todo el equipo la fecha cierta del compromiso salarial que como institución se tiene, responsabilidad que se cumplió remitiendo comunicado oficial interno con fecha 6 de noviembre de 2026 antes del inicio de su entreno, tal como se acordó con los 3 capitanes.

5. Ante el cese de actividades desde el día 6 de noviembre de 2026 por la mayoría de los jugadores del equipo profesional masculino y la negativa a viajar a Bogotá para enfrentar a Santa Fe, se hizo el llamado a los juveniles para dicho encuentro.

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6. La decisión de la dirección técnica por parte del profesor Carlos Rendón obedeció al conocimiento y trabajo deportivo que ha tenido durante todo el 2026 con la Sub-20 del Club.

7. Para la siguiente y última fecha contra Junior las directivas del Club han decidido y ratifican enfrentar el encuentro deportivo con la misma plantilla que nos representó ante Santa Fe.