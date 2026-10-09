¿Carlos Mario Vilarete, exjugador de Junior y Santa Fe, es hijo del fallecido Eduardo Vilarete?

Este viernes 9 de octubre de 2026, por medio de un comunicado oficial, se confirmó la muerte del exfutbolista Eduardo Emilio Vilarerete, quien dejó un recuerdo entre los hinchas de nuestro país por su paso por clubes como Atlético Bucaramanga, Unión Magdalena, Atlético Nacional, Deportes Tolima, Pereira y por la Selección Colombia, en diferentes categorías.

Pero el legado futbolístico de la familia Vilarete no solamente se remonta a lo hecho en las canchas por el 'Loco', quien dejó de existir a sus 73 años luego de padecer un cáncer durante este 2026 y que lo llevó a una intervención en la que sufrió la amputación de una de sus piernas. Y es que Carlos Mario, hoy con 49 años, uno de sus sobrinos también consolidó una extensa carrera deportiva en el balompié nacional y con pasos por el exterior entre las temporadas de 1995 y 2011. Fue un delantero fuerte y de buena pegada, además de contar con una depurada técnica.

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"Carlos es hijo de José del Carmen Vilarete Fernández y es un hermano mayor de Eduardo Emilio. Él aún vive", contó un allegado a la familia.

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De esa manera, vale la pena recordar que Carlos Mario jugó en clubes como Junior de Barranquilla, Real Cartagena, Unión Magdalena, Once Caldas, Santa Fe, Boyacá Chicó, Huila, Deportivo Pereira y Fortaleza; mientras que a niivel internacional visitió los colores de Nacional Táchira e Italmaracaibo, de Venezuela; Macará de Ambato, de Ecuador; Cienciano, de Perú; y San Francisco de Panamá.



Cuentan además que Eduardo Emilio y su sobrino eran muy cercanos, compartieron siempre ese amor por el balón siempre. Incluso, Carlos Mario dejó hace unas horas unas fotos y un sentido mensaje por la muerte de uno de sus primeros impulsores en el fútbol.

"Hoy mi corazón está de luto por tu partida, tío. No es fácil aceptar que ya no estás con nosotros, pero siempre vivirás en nuestros corazones y en cada recuerdo que nos dejaste. El fútbol fue tú pasión, tú alegría y una parte de lo que te hacía especial; hoy dejas de jugar en esta tierra, pero estoy seguro de que el cielo acaba de recibir a un gran futbolista. Gracias por cada momento, por tu alegría y por la huella que dejaste en nuestras vidas. Aunque nos duela tu ausencia, tu recuerdo seguirá vivo para siempre. Descansa en paz, tío querido. Que Dios te reciba en sus brazos y que desde el cielo sigas metiendo goles eternos.Te vamos a extrañar toda la vida. Tío gracias por el legado", se leyó en su cuenta de instagram.

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