España estrenó su título mundial con enorme victoria; 2-3 sobre Inglaterra en Liga de Naciones

En un partido de ocasiones, divertido, con muchas alternativas y con muchos fallos, prevaleció la selección con las dos estrellas en el pecho, España, que, en su primer encuentro como campeona del mundo, se impuso a Inglaterra en una noche loca en Wembley (2-3).

Los de Luis de la Fuente, que pudieron golear en la primera parte y no lo hicieron por los errores de Ferran Torres, fueron remontados por los ingleses, que llegaron a disponer de un penalti, pero Harry Kane estrelló el balón en el larguero, para ponerse 3-1 en el marcador.

A Kane, como ya le ocurrió en el Mundial de Catar, le traicionaron los once metros y España, por medio de Álex Baena y Mikel Oyarzábal, se llevó los tres puntos de Wembley y acalló a los ingleses, que pensaban que, si hubiesen llegado ellos a la final de Nueva Jersey en lugar de Argentina, hoy lucirían dos estrellas al lado del escudo.

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Con esa intención saltaron los de Thomas Tuchel al césped de Wembley. Mucho que demostrar para un equipo que terminó hundido el Mundial por el planteamiento defensivo del alemán.



Y a los dos minutos, Marc Guéhi, con la mente quizás pensando en su futuro en el Manchester City, fue incapaz de sacar la pelota, se la regaló a Lamine Yamal y este hizo el tercer gol más rápido contra Inglaterra en Wembley. El más rápido en más de setenta años.

El inicio era soñado para los de De la Fuente, que en los siguientes minutos gozaron de un gol anulado por fuera de juego a Ferran y dos mano a mano errados por el delantero del Paris Saint Germain. Dani Olmo también rozó el 0-2, pero España, de tanto perdonar, lo pagó.

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En cuatro minutos horribles, Anthony Gordon, combinando de lujo con Jude Bellingham, y Harry Kane, en un cabezazo que tocó con fortuna en un muslo de Marc Cucurella, cambiaron la trayectoria del partido.

Lamine Yamal, jugador de España. afp.

España se iba 2-1 abajo al descanso y apenas entendía por qué. Sacaron pecho los ingleses. "Somos mejores", se repetían, mientras veían a la campeona rumbo a su primera derrota después de 38 partidos. La última, curiosamente, también se produjo en Londres, aunque aquella vez su verdugo fue Colombia.

Los ingleses lo saborearon, sobre todo cuando Rodrigo Hernández zancadilleó a Bellingham dentro del área. El árbitro no pitó de primeras pese a estar a dos metros, pero el VAR llamó al colegiado. Desde los once metros, Kane se resbaló, hizo un doble toque y mandó el cuero a la madera. Pesadillas del Mundial de Catar para el del Bayern Múnich.

Sin pretenderlo, Inglaterra dio vida a España y otra vez un ex del City regaló un gol. Nico O'Reilly se lió sacando la pelota, se la entregó a España en la frontal y Baena, con un bonito disparo, igualó el encuentro.

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Inglaterra pasó de tenerlo encarrilado a verse apurada y ahí apareció Oyarzábal para culminar una combinación infinita. En una milésima de segundo, el delantero de la Real Sociedad mostró lo que le había faltado a Ferran todo el encuentro. Picó la pelota por encima de James Trafford y rubricó el triunfo de España.

Tras la primera jornada de la Liga de Naciones, España es líder con tres puntos, los mismos que Croacia, que, sin embargo, tiene peor diferencia de goles. El siguiente partido de los de De la Fuente será en tres días contra Croacia, antes de un Choque con la República Checa y volver a medirse con el equipo balcánico en Split.