Mundial de ciclismo 2026, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV y ONLINE, con Evenepoel y Nairo

El belga, Remco Evenepoel, podría convertirse este domingo 27 de septiembre, en Montreal, en el primer ciclista de la historia en ganar la contrarreloj y la prueba en ruta en el mismo Mundial de ciclismo, donde se verá con un grupo de jóvenes promesas liderado por Isaac Del Toro y Paul Seixas.

La ausencia de Tadej Pogačar, gran favorito para conquistar su tercer título consecutivo antes de sufrir a finales de agosto una grave caída en la Vuelta a España, ha despertado el apetito de una legión de aspirantes acostumbrados a verle la espalda al esloveno.

"El corredor que se escapa y gana está ausente. Obviamente, esto cambia por completo la carrera", resume el seleccionador francés Thomas Voeckler.

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Remco Evenepoel, subcampeón el año pasado en Kigali, es el primero en ver el camino despejado y parte como claro favorito, 52 años después de la victoria de Eddy Merckx en Montreal.



El belga podría repetir su doblete olímpico de los Juegos de París 2024 tras conseguir su cuarto título consecutivo de contrarreloj el domingo pasado.

Remco Evenepoel, ciclista belga, es uno de los favoritos a ganar la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026 AFP

"Las sensaciones que tuve en la contrarreloj y estos últimos días sobre la bici durante los entrenamientos intensivos son muy positivas. Siento que he mejorado mucho en las últimas dos semanas", afirma el reciente ganador del Gran Premio Ciclista de Quebec.

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El campeón del mundo de 2022 no es el único que puede brillar en este exigente recorrido de 270 km, que finaliza con 12 vueltas al circuito del Monte Royal, un escenario ideal para los todoterreno como él: escaladores, atacantes y especialistas en clásicas.

¿A qué hora y dónde ver el Mundial de ciclismo 2026?

Día: domingo 27 de septiembre.

Hora: 8:08 a.m. (hora de Colombia) / 9:08 a.m. (hora de Canadá).

Prueba: ruta.

Transmisión: Directv Sports / DGO.