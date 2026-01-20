Dayro Moreno no se calla nada tras dos goles con Once Caldas; "quiero ir al Mundial 2026"

Dayro Moreno fue la gran figura en la victoria 1-2 del Once Caldas frente al Cúcuta Deportivo, en compromiso válido por la primera jornada de la Liga BetPlay I-2026. El delantero tolimense marcó los dos goles del 'blanco-blanco' en el General Santander y extendió sus números como máximo goleador histórico colombiano.

Los tantos de Moreno Galindo llegaron al minuto 62, desde el punto blanco del penalti, y al 87, mismos que le permitieron a su equipo comenzar con el pie derecho, y a él, acumular más registros. Lo cierto es que tras la contienda en tierras nortesantandereanas, Dayro Mauricio habló en rueda de prensa y allí no se guardó nada. Su postura fue muy clara: quiere ir al Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Dayro Moreno celebra gol con el Once Caldas - Foto: Colprensa

"Creo que se empieza bien, es el fruto del trabajo. Siempre digo, el cuerpo técnico que tengo me ha ayudado muchísimo a lo que hoy me ha complementado en mi carrera futbolística. A los directivos del club que siempre me dan esa confianza cada año. Importante, tengo metas, sueños. Creo que primero quiero ser campeón con Once Caldas, seguir rompiendo récord en lo personal y en los goles, quiero dejar la vara muy alta, y lo que siempre todos queremos y todos ya lo saben, ir a ese sueño mundialista. Estoy trabajando cada partido para seguir demostrando que Dayro también puede estar en el Mundial", dijo el artillero de 40 años en su intervención con la prensa.

En cuanto al partido, el referente en ataque del Once Caldas reiteró que fue importante comenzar el campeonato con un triunfo y que esperan seguir por ese camino en el siguiente reto frente a Santa Fe, en el Palogrande.

"Ya es hora, Once Caldas se merece un título, darle esa satisfacción a nosotros mismos, al cuerpo técnico, a los directivos que nos tienen esa confianza cada año y para la hinchada. Se empezó muy bien, con un rival muy difícil y en una plaza complicada. Nosotros nos propusimos a jugar 19 finales, esta es la primera y la ganamos. Ahora tenemos que pensar en Santa Fe el día domingo en nuestra cancha y seguir sumando de a tres puntos", terminó por decir.



"Hay que llevar a Dayro al Mundial 2026"

Por su parte, Hernán Darío Herrera también hizo una petición a Néstor Lorenzo, el entrenador de la Selección Colombia.

"Yo creo que (Néstor) Lorenzo tiene un compromiso con Dayro; los argentinos son cabaleros, cuando Dayro fue a la Selección ahora en Barranquilla, ¿cuántos goles hicieron?", dijo. Y agregó 'El Arriero': "Cuando llegó él empezaron a hacer goles; hay que llevarlo para que hagan goles allá. Ese es el mensaje a Lorenzo".