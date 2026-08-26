Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
KEVIN VIVEROS
SELECCIÓN COLOMBIA
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Así fue el primer gol de Kylian Mbappé en la temporada con Real Madrid; Real Sociedad, su víctima

Así fue el primer gol de Kylian Mbappé en la temporada con Real Madrid; Real Sociedad, su víctima

El atacante francés Kylian Mbappé anotó el 1-0 parcial en el estadio Santiago Bernabéu, este miércoles, en el encuentro de la fecha 2 de LaLiga.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de ago, 2026
Comparta en:
Kylian Mbappé junto a Jude Bellingham en un juego con Real Madrid.
Kylian Mbappé junto a Jude Bellingham en un juego con Real Madrid.
Foto: Getty Imágenes

Real Madrid y Real Sociedad se fueron al descanso del partido de este miércoles empatando 1-1, y todo gracias al astro francés Kylian Mbappé.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Al minuto 40 el mediocampista uruguayo Federico Valverde filtró un pase para el galo, quien recibió y dentro del área no dudó en definir con potencia, para adelantar parcialmente al equipo ‘merengue’.

Últimas noticias

Kylian Mbappé festejando anotación con el Real Madrid, en la Liga de España.
Gol Caracol

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de España, tras goleada Real Madrid 4-1 Real Sociedad

Kylian Mbappé Real Madrid
Gol Caracol

Acá los tres goles de Kylian Mbappé HOY en Real Madrid vs Real Sociedad, por Liga de España

Al 44’, Luka Sucic igualó para la Real Sociedad, y así se fueron al entretiempo del duelo de la fecha 2 de la Liga de España.

Publicidad

Así fue el gol de Kylian Mbappé en Real Madrid vs Real Sociedad:

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Kylian Mbappé

Real Madrid

Liga de España

Publicidad

Publicidad

Publicidad