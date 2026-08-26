Así fue el primer gol de Kylian Mbappé en la temporada con Real Madrid; Real Sociedad, su víctima

Real Madrid y Real Sociedad se fueron al descanso del partido de este miércoles empatando 1-1, y todo gracias al astro francés Kylian Mbappé.

Al minuto 40 el mediocampista uruguayo Federico Valverde filtró un pase para el galo, quien recibió y dentro del área no dudó en definir con potencia, para adelantar parcialmente al equipo ‘merengue’.

Al 44’, Luka Sucic igualó para la Real Sociedad, y así se fueron al entretiempo del duelo de la fecha 2 de la Liga de España.

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Así fue el gol de Kylian Mbappé en Real Madrid vs Real Sociedad: