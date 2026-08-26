Así fue el primer gol de Kylian Mbappé en la temporada con Real Madrid; Real Sociedad, su víctima

Real Madrid y Real Sociedad se fueron al descanso del partido de este miércoles empatando 1-1, y todo gracias al astro francés Kylian Mbappé.
Al minuto 40 el mediocampista uruguayo Federico Valverde filtró un pase para el galo, quien recibió y dentro del área no dudó en definir con potencia, para adelantar parcialmente al equipo ‘merengue’.
Al 44’, Luka Sucic igualó para la Real Sociedad, y así se fueron al entretiempo del duelo de la fecha 2 de la Liga de España.
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Así fue el gol de Kylian Mbappé en Real Madrid vs Real Sociedad:
¡KIKI LO VA A FESTEJAR CON PAJARITO! Asistencia TOP de Valverde y definición con mucha calidad de Mbappé para anotar el 1-0 de Real Madrid vs. Real Sociedad en el Bernabéu.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 26, 2026
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