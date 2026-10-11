"Pido disculpas a David Alonso; son cosas que pasan, pero no es excusa y asumo mi error"

El Gran Premio de Indonesia de Moto2 dejó un momento complicado para el equipo CFMOTO Power Electronics Aspar, luego de la caída múltiple que se produjo en la primera curva del circuito de Mandalika. David Alonso fue uno de los pilotos más afectados y no pudo participar en la reanudación de la carrera. Tras lo ocurrido, su compañero Dani Holgado se pronunció y ofreció disculpas al colombiano, reconociendo su responsabilidad en el incidente.

"Quiero pedir disculpas por lo ocurrido tanto a mi compañero David Alonso como al equipo. Son cosas que a veces pasan en las primeras curvas, pero no lo tomo como excusa y asumo mi error", expresó el piloto español, quien explicó cómo se produjo la caída que terminó con ambos en el suelo.

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Holgado detalló que, durante la frenada, se encontró con Alonso y, desafortunadamente, ambos terminaron accidentados. "He frenado y me he encontrado a David, con la mala suerte de que nos hemos caído los dos", comentó sobre una acción que obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja y detener la prueba.

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Mientras el colombiano tuvo que ser trasladado a un hospital, donde se confirmó que sufrió una contusión pulmonar y se descartaron otras lesiones, Holgado consiguió regresar a la pista después de que los mecánicos repararan su moto.



Sin embargo, el español reconoció que tampoco tuvo una carrera sencilla. Además de las molestias en una mano, que se le había quedado enganchada en la rueda de Alonso durante la caída, tuvo problemas mecánicos que afectaron su rendimiento.

David Alonso, pilto colombiano, sufrió un accidente en el GP de Indonesia, de Moto2 Getty Images

"También había un problema en la moto al meter la quinta marcha: no sé qué ocurría, pero la moto cortaba la aceleración", explicó Holgado, quien perdió distancia respecto a Izan Guevara y permitió que Manuel González se acercara.

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Pese a las dificultades, el piloto español logró recuperarse y cruzó la meta en la tercera posición, completando el podio de la categoría intermedia.

"Me sabe mal porque me hubiera gustado que los dos hubiéramos podido luchar hasta el final", concluyó Holgado, lamentando que el accidente dejara a David Alonso fuera de competencia en una carrera que ambos afrontaban con buenas expectativas.