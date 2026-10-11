Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
SELECCIÓN COLOMBIA
SANTA FE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / "Pido disculpas a David Alonso; son cosas que pasan, pero no es excusa y asumo mi error"

"Pido disculpas a David Alonso; son cosas que pasan, pero no es excusa y asumo mi error"

David Alonso estuvo involucrado en un fuerte accidente en el GP de Indonesia, de Moto2, y, rápidamente, le enviaron un mensaje al ser el más afectado.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 11 de oct, 2026
Comparta en:
David Alonso, piloto colombiano de Aspar, en el GP de Indonesia, de Moto2
David Alonso, piloto colombiano de Aspar, en el GP de Indonesia, de Moto2
AFP

El Gran Premio de Indonesia de Moto2 dejó un momento complicado para el equipo CFMOTO Power Electronics Aspar, luego de la caída múltiple que se produjo en la primera curva del circuito de Mandalika. David Alonso fue uno de los pilotos más afectados y no pudo participar en la reanudación de la carrera. Tras lo ocurrido, su compañero Dani Holgado se pronunció y ofreció disculpas al colombiano, reconociendo su responsabilidad en el incidente.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"Quiero pedir disculpas por lo ocurrido tanto a mi compañero David Alonso como al equipo. Son cosas que a veces pasan en las primeras curvas, pero no lo tomo como excusa y asumo mi error", expresó el piloto español, quien explicó cómo se produjo la caída que terminó con ambos en el suelo.

Publicidad

Últimas noticias

David Alonso, pilto colombiano, sufrió un accidente en el GP de Indonesia, de Moto2
Más Deportes

David Alonso, entre lágrimas; dolorosa imagen, tras accidente en GP de Indonesia de Moto2

David Alonso, piloto colombiano, en una carrera de Moto2
Más Deportes

Parte médico oficial de David Alonso, tras accidente en Moto2; no es alentador y preocupa

Holgado detalló que, durante la frenada, se encontró con Alonso y, desafortunadamente, ambos terminaron accidentados. "He frenado y me he encontrado a David, con la mala suerte de que nos hemos caído los dos", comentó sobre una acción que obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja y detener la prueba.

Publicidad

Mientras el colombiano tuvo que ser trasladado a un hospital, donde se confirmó que sufrió una contusión pulmonar y se descartaron otras lesiones, Holgado consiguió regresar a la pista después de que los mecánicos repararan su moto.

Sin embargo, el español reconoció que tampoco tuvo una carrera sencilla. Además de las molestias en una mano, que se le había quedado enganchada en la rueda de Alonso durante la caída, tuvo problemas mecánicos que afectaron su rendimiento.

David Alonso, pilto colombiano, sufrió un accidente en el GP de Indonesia, de Moto2
David Alonso, pilto colombiano, sufrió un accidente en el GP de Indonesia, de Moto2
Getty Images

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

"También había un problema en la moto al meter la quinta marcha: no sé qué ocurría, pero la moto cortaba la aceleración", explicó Holgado, quien perdió distancia respecto a Izan Guevara y permitió que Manuel González se acercara.

Publicidad

Pese a las dificultades, el piloto español logró recuperarse y cruzó la meta en la tercera posición, completando el podio de la categoría intermedia.

"Me sabe mal porque me hubiera gustado que los dos hubiéramos podido luchar hasta el final", concluyó Holgado, lamentando que el accidente dejara a David Alonso fuera de competencia en una carrera que ambos afrontaban con buenas expectativas.

David Alonso, piloto colombiano, fue podio en el Gran Premio de Austria, de Moto2
Más Deportes

David Alonso sumó un nuevo podio en Moto2; así le fue en el Gran Premio de Austria

David Alonso, piloto colombiano.
Más Deportes

David Alonso, podio en el GP de Aragón; mantuvo el sexto lugar en la clasificación de Moto2

David Alonso, piloto colombiano, correrá MotoGP en 2027
Más Deportes

David Alonso correrá MotoGP en 2027; compartirá con un campeón mundial en su nuevo equipo

Publicidad

Relacionados

Moto2

David Alonso

Publicidad

Publicidad

Publicidad