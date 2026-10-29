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Gol Caracol  / ¿Cristiano Ronaldo llegó a los 985 o 984 goles?; ¿a cuántos quedó de los 1.000?

¿Cristiano Ronaldo llegó a los 985 o 984 goles?; ¿a cuántos quedó de los 1.000?

El portugués volvió a anotar en Arabia este jueves; sin embargo, respecto al real conteo de sus goles se ha presentado gran polémica, justo cuando se acerca a las mil anotaciones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2026
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Cristiano Ronaldo festejando una nueva anotación con Al Nassr.
Cristiano Ronaldo festejando una nueva anotación con Al Nassr.
Foto: X de @AlNassrFC.

Cristiano Ronaldo se acerca cada vez más a los 1.000 goles oficiales en su carrera profesional, después de firmar un triplete, este jueves, en la victoria del Al Nassr frente al Al Kholood (5-3).

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El delantero portugués marcó los tres tantos en apenas un cuarto de hora, entre el minuto 66 y el 81, y se situó a solo quince de la histórica barrera de los 1.000.

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Cristiano, que ya vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego durante la primera parte, encontró su premio tras el descanso y desató su voracidad goleadora con la colaboración de João Félix, protagonista en las dos primeras acciones que terminaron en la red de la portería del Al Kholood.

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El atacante del Al Nassr firmó el primero de su cuenta particular en el minuto 66, cuando remató a placer una asistencia de Joao Félix, que culminó una llegada al área con una cesión a su compañero. Seis minutos después, el propio Joao Félix desbordó por la derecha, caracoleó hasta alcanzar la línea de fondo y puso un balón bombeado que Ronaldo cabeceó a la red para establecer el cuarto tanto de su equipo.

Cristiano completó su triplete en el minuto 81. Sadio Mané no acertó en un mano a mano frente al guardameta Hamed Abdullah, pero recogió el rechace y cedió el balón a Cristiano, que solo tuvo que empujarlo a la portería para completar una goleada en la que también participaron Angelo y Mané, que acertaron en la primera parte con otras dos asistencias de Joao Félix, que sumó cuatro en el mismo encuentro.

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El delantero portugués acumulaba dos partidos sin celebrar un gol antes de reencontrarse con las redes este jueves 29 de octubre en la victoria del Al Nassr por 5-3 ante el Al-Kholood Club. Tras 180 minutos en blanco frente al Neom y el Al Faysaly, el astro sumó una nueva diana a una cuenta que ya alcanza los 985 tantos en toda su carrera, quedando a solo quince de la histórica cifra de los 1.000 goles.

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Toda la polémica estadística se originó en el reciente duelo contra el Al Faysaly, ya que la liga de Arabia Saudí le concedió un tanto a Cristiano Ronaldo que la FIFA prefiere catalogar como autogol. Por esta discrepancia de criterio, mientras los registros locales y del club le otorgan 985 anotaciones, bajo la estricta óptica de la máxima institución del fútbol mundial el luso acumularía 984.

Este debate sobre la autoría de jugadas dudosas sigue marcando su camino hacia el milenio.

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