Óscar Julián Ruiz: "siempre bienvenido el VAR; hubiera evitado tantas cagadas que hice"

Óscar Julián Ruiz no para de recibir distinciones. La FIFA lo incluyó en el top 10 de los mejores árbitros de los últimos años, junto a nombres de 'peso' como Pierluigi Collina, Markus Merk, Howard Webb y Nicola Rizzoli. El colombiano ocupa la novena posición, con 132 puntos de calificación, y sobre ello habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', contando diversas anécdotas.

¿Qué representa esa distinción?

"Bien, tranquilo. Son solo estadísticas y no me gusta hacer alarde de ello. Eso sí, la historia no la borra nadie. Es placentero compartir lista con todos ellos".

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Y lo hicieron sin VAR...

"Algunos sí usaron esa herramienta, pero habría que ver qué parámetros tuvieron en cuenta para armar el listado".

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¿Por qué tan pocos sudamericanos?

"La verdad es que sí sorprende y llama la atención porque hay varios nombres importantes, que estuvieron en finales y lo hicieron bien. Para algunos, soy el noveno, para otros seré el 50, en fin, depende de la lista que armen, cómo la hagan y quiénes".



¿Qué datos tiene de su carrera?

"No soy de llevar estadísticas, pero recuerdo la Intercontinental, entre Real Madrid y Boca Juniors, finales de Copa América y Libertadores, haberle dirigido al Real Madrid en cuatro ocasiones, y también al Barcelona, de Ronaldinho con Messi en el banco. Dirigir cuatro veces el Brasil contra Argentina fue un honor. Lo otro es que dirigí a España, recién campeona del mundo, en su primer amistoso frente a Argentina".

Oscar Julián Ruiz, árbitro colombiano Foto: AFP

¿Cómo le gustaría que lo recordaran?

"Que era muy humano en la cancha. No tenía buena condición física y lo sé, pero dejaba que hablaran y respetaba al jugador. Nunca impuse la autoridad. Disfrutaba mucho en la cancha. Hablaba con los futbolistas, cuando había que hacerlo. Era firme, me acuerdo que apercollé a Diego Simeone".

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¿Qué pasó con 'el Cholo'?

"Los partidos entre Bolivia y Argentina siempre han tenido picante. Había jugadores de mucha personalidad. Llegamos al camerino y los jugadores de 'la albiceleste' preguntaron que con cuánto de presión estarán los balones y me llegaron donde estaba para revisar que las pelotas sí tuvieran eso y no más. En una confrontación entre los dos equipos, tuve que separar a Simeone y lo apercollé. En esa época no eran tan sensibles con el tema del contacto".

¿Cree que el VAR ha afectado el arbitraje?

"El VAR vino a ayudar y no ha solucionar. Hace que sea más justo. El fútbol es algo subjetivo. Hay quienes se están recostando mucho. Igual, bienvenido el VAR porque hubiera evitado tantas cagadas que hice".

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Mejores árbitros según la Federación de Historia y Estadística de la FIFA

1. Pierluigi Collina (Italia) - 191 puntos.

2. Markus Merk (Alemania) - 184 puntos.

3. Félix Brych (Alemania) - 161 puntos.

4. Kim Milton Nielsen (Dinamarca) - 159 puntos.

5. Howard Webb (Inglaterra) - 156 puntos.

6. Björn Kuipers (Países Bajos) - 152 puntos.

7. Peter Mikkelsen (Dinamarca) - 142 puntos.

8. Cüneyt Çakır (Turquía) - 140 puntos.

9. Óscar Julián Ruiz (Colombia) - 132 puntos.

10. Nicola Rizzoli (Italia) - 121 puntos.