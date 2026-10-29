"El fichaje de James Rodríguez en Nacional es increíble; estar con los buenos, algo se te queda"

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional representa una oportunidad para los futbolistas jóvenes del equipo antioqueño, que tendrán la posibilidad de compartir entrenamientos y vestuario con uno de los referentes de la Selección Colombia. Jhon Solís, quien se formó en el club 'verdolaga' y actualmente juega en el Birmingham City de Inglaterra, destacó el valor que puede tener esta experiencia para las nuevas generaciones.

En charla exclusiva con Gol Caracol, el mediocampista colombiano habló sobre el impacto que puede generar la incorporación de James, la importancia de aprovechar la experiencia de los referentes del plantel y las razones por las que considera que Nacional cuenta con una estructura que favorece la formación y proyección de sus jugadores.

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Al recordar lo que significa para un juvenil compartir con futbolistas de amplia trayectoria, Solís se mostró entusiasmado con la posibilidad que tendrán los integrantes de la plantilla verdolaga de entrenar junto al otrora '10' de la Selección Colombia y aprender de su recorrido profesional. "Es increíble. Imagínate ser jugador de Nacional y que te levantes y al otro día esté la noticia de que ya va a jugar en tu equipo, de que vas a entrenar con él y que vas a convivir con él. Es algo que cualquier jugador quisiera vivir, porque cuando estás con los buenos, algo se te queda", dijo de entrada.

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El volante, que pasó por las divisiones menores del conjunto antioqueño antes de continuar su carrera en el exterior, también recordó a algunos de los jóvenes con los que compartió durante su etapa en el club. Para él, la presencia de referentes puede convertirse en un factor importante para el crecimiento de quienes buscan consolidarse en el fútbol profesional.



"Y ahora esa plantilla de Nacional es muy linda, en especial para los jóvenes, para absorber como esponjas toda la información buena que puedan absorber. A mí me tocó jugar con muchos jóvenes, con Óscar Perea, con Samuel Velásquez, con Juan Pablo 'Tatay' Torres, con Simón García; me tocó con muchos jóvenes. Esa oportunidad que tienen ahora los que están allí, espero que la aprovechen, es una oportunidad muy linda. Tienes a James, a Cardona, a Campuzano; nos podemos quedar nombrando un montón. Espero que Juan Manuel Rengifo, Samuel, Felipe Marín y que todos los chicos la aprovechen, porque los sigo mucho y estoy muy feliz por ellos. Tener a James en la plantilla y poder entrenar con él, ya es un paso adelante que das en tu carrera", agregó sobre la plantilla 'verdolaga'.

Solís también explicó por qué considera que Atlético Nacional es una institución que favorece el desarrollo de futbolistas con proyección internacional.

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"Nacional tiene una estructura muy sólida. No se trata solamente de la cancha, sino también de lo que hay afuera de ella, y más con chicos o con juveniles que muchas veces vienen de otra ciudad. Tiene una estructura increíble: las casas hogar, las psicólogas, las trabajadoras sociales son increíbles. Esa ha sido para mí una de las claves: esas herramientas que desde pequeño tienes y que te implementan. Entonces, vas con una mentalidad muy ganadora, porque Nacional es un club muy ganador. Desde las divisiones menores comienzas ganando y esa estructura por la cual pasa el jugador de divisiones menores, desde nutrición, trabajo social y psicológico, hasta el tema del CAR, que es el gimnasio, son herramientas que tiene Nacional", argumentó sobre la gran cantera del 'verde de la montaña'.