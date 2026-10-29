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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán marcó golazo en Benfica vs Gil Vicente, en Portugal; definió picando la pelota

Jhon Durán marcó golazo en Benfica vs Gil Vicente, en Portugal; definió picando la pelota

El delantero colombiano Jhon Durán fue titular nuevamente este jueves con el Benfica, y se encargó de anota el cuarto gol de la noche para su equipo, por los 'cuartos' de la Copa de la Liga de Portugal.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de oct, 2026
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Jhon Durán Benfica
Jhon Durán celebrando un gol con el Benfica
Benfica Oficial

Jhon Durán recibió la notificación de la suspensión de su sanción en el fútbol portugués, y su técnico le dio la confianza para ser titular en el partido entre Benfica y el Gil Vicente, en la Copa de la Liga.

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El delantero colombiano se reportó al minuto 81, con una definición llena de calidad dentro del área, tras un buen pase. Ante la salida del arquero rival, amagó que remataría con derecha, y al final picó el balón con la zurda.

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Cabe recordar que el pasado 15 de octubre, en el duelo de Europa League frente al Celtic, Jhon Durán marcó doblete, por lo que viene firmando un buen mes.

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Acá el gol de Jhon Durán en Benfica vs Gil Vicente, por Copa de la Liga de Portugal:

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