Jhon Durán marcó golazo en Benfica vs Gil Vicente, en Portugal; definió picando la pelota

Jhon Durán recibió la notificación de la suspensión de su sanción en el fútbol portugués, y su técnico le dio la confianza para ser titular en el partido entre Benfica y el Gil Vicente, en la Copa de la Liga.

El delantero colombiano se reportó al minuto 81, con una definición llena de calidad dentro del área, tras un buen pase. Ante la salida del arquero rival, amagó que remataría con derecha, y al final picó el balón con la zurda.

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Cabe recordar que el pasado 15 de octubre, en el duelo de Europa League frente al Celtic, Jhon Durán marcó doblete, por lo que viene firmando un buen mes.

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Acá el gol de Jhon Durán en Benfica vs Gil Vicente, por Copa de la Liga de Portugal: