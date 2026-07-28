Al Real Madrid ‘lo bajan de la nube’ por una estrella del Bayern Múnich; “ni una carta”

El Real Madrid busca tener una plantilla más competitiva de la que tiene para que en el regreso de José Mourinho se puedan conseguir títulos de vuelta y ser competitivos nuevamente, tras una irregular campaña de la mano de Xabi Alonso y luego Álvaro Arbeloa, en la que se fueron sin ganar nada.

Ahí es donde Florentino Pérez ha entrado en juego y ya tiene contratados a Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva, pero aún le falta un refuerzo estelar y la mirada está puesto en un atacante habilidoso, y uno de los hombres que más relacionaron en este mercado, fue Michael Olise.

Aunque en Alemania estaban atentos a una posible salida del francés, todo apunta a que ya le cerraron la puerta al Real Madrid desde el Bayern Múnich, y el encargado de eso fue el CEO del club bávaro, Jan-Christian Dreesen.

Michael Olise no será refuerzo del Real Madrid

El mencionado directivo aseguró que "no recibimos ni una llamada, ni una carta, ni un fax. Nada de nada de lo que se dijo es cierto. Nunca hubo nada del Madrid", despejando los rumores de prensa que colocaban y presionaban para que el atacante francés dejara el Bayern Múnich y acompañara a su compatriota Kylian Mbappé, tras una gran temporada pasada y un buen Mundial, especialmente a nivel de asistencias.

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Y por si quedaban dudas, Dreesen puntualizó en que Olise "por supuesto que se va a quedar con nosotros. Es un futbolista que apreciamos mucho y que nos ha dado un gran rendimiento. No hay dudas en este caso como también como dijimos que el futbolista no estaba en el mercado. Es un gran activo del Bayern".

Michael Olise, extremo del Bayern Múnich Foto: AFP

Así las cosas, Olise, Harry Kane y Luis Díaz seguirán siendo el tridente ofensivo y de respeto del elenco de Baviera para esta nueva temporada que comenzará, a pesar de algunos otros rumores también que hay alrededor del colombiano, con un supuesto interés del Al Hilal, de Arabia Saudita.

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Mientras tanto, en las últimas horas el Real Madrid habría acelerado por el nacido en Costa de Marfil, Yan Diomandé, joven de 20 años que milita actualmente en el Leipzig, de Alemania, y sería el fichaje estelar de Florentino Pérez para el proyecto que comienza nuevamente con José Mourinho, y que tiene otras estrellas en la nómina como Kylian Mbappé, Vinícius Jr. Jude Bellingham, entre otros.