"A Alberto Suárez no se le puede contar un secreto; creo que Jhon Durán debería contar su versión"

Las declaraciones de Alberto Suárez contando lo que le relató Jhon Durán sobre el conflicto en el camerino de la Selección Colombia, tuvieron una indirecta también contra Faustino Asprilla, mencionando que "no ha sacado un revólver contra nadie, no lo han encontrado realizando disparos ni ha matado a nadie, como sí ha ocurrido con otros a quienes algunas personas todavía idolatran. Personas que llegaban al pueblo y atacaban a la gente, y que hoy son admiradas porque se convirtieron en personajes de televisión".

Por eso, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' contactaron al 'Tino' para que se refiriera no solo al tema en el que lo mencionaron, sino sobre lo que se destapó con el joven delantero antioqueño.

"Primero, al profe Suárez no se le puede contar un secreto, ni siquiera con trago, porque yo me imagino que si Durán le contó eso es porque le tiene confianza, lo considera un papá y le habrá pedido un consejo. No creo que se lo contara para que él saliera a decir eso al aire", aseveró de inicio Asprilla en el espacio radial.

Ya sobre la mención que hubo hacia él, Faustino arrancó mencionando que "es que él no estuvo ahí (en la pelea del camerino), y menos estuvo cuando disparaba al aire. Lo mío yo lo contaba ahí mismo. Sí, pasó. Las situaciones, cuando se dan, hay que enfrentarlas, no esconderlas. En nuestra Selección Colombia, los técnicos te exponían de una, no te guardaban nada. Siempre fueron de manejar las cosas de frente".

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Acá más declaraciones de Faustino Asprilla:

*El Tino aún no cree la versión

"Eso ya era un rumor que todo el mundo había escuchado, que había pasado en el camerino. Los implicados, hasta el día de hoy, lo han negado. No he visto a ningún futbolista de esta época o del cuerpo técnico que haya salido a verificarlo. Para mí sigue siendo un rumor".

Jhon Durán en Aston Villa AFP

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*Debieron hablar antes

"Seguro, estoy completamente seguro de que, si lo hubieran castigado contando la verdad, él seguramente hubiera aprendido de ese error y le hubieran ayudado para seguir creciendo".

*Anécdotas de peleas en otros equipos

"Nunca es tarde, no. Debería contar su versión y, si es así y se equivocó, pues que lo diga. Peleas en el camerino no se van a acabar nunca. Yo vi peleas del Pibe y Freddy, eso no paraba; en la Selección, de muchas personas; en el Preolímpico, entre el preparador físico y Bolillo Gómez. Eso pasó siempre, en el Newcastle también. En todos lados vi peleas. Un futbolista llega, no durmió bien, tiene problemas en la casa, en el entreno hay una entrada y se arman conflictos, pero eso hay que arreglarlo ahí mismo. Lo debieron arreglar antes para que él tuviera la posibilidad de ir al Mundial, y bastante falta que le hizo".

*Lo que hay que hacer con Jhon Durán

"Siempre hay tiempo, sentarse con el muchacho, explicarle como es el reglamento, el comportamiento en la Selección Colombia".