El nuevo estadio Metropolitano impresionó a Luis Díaz; su visita es noticia en Barranquilla

Luego del Mundial 2026, Luis Díaz, figura de la Selección Colombia y Bayern Múnich, se encuentra de vacaciones por unos días más en Barranquilla y fue invitado de lujo para ver las remodelaciones que le vienen haciendo al estadio Metropolitano Roberto Meléndez, las cuales se han centrando principalmente en ampliar la capacidad de espectadores.

La noticia se dio a conocer en un video que compartió en redes sociales el diario 'El Heraldo', en el cual se observó al nacido Barrancas, La Guajira, haciendo un extenso y detallado recorrido por el recinto que es la casa del combinado nacional y del Junior de Barranquilla.

'Lucho' no solo hizo las veces de visitante ilustres, sino que incluso se animó a realizarle algunas preguntas al alcalde Alejandro Char y lo que más llamó la atención fue su corto, pero emotivo calificativo: "Qué belleza".

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Para Díaz Marulanda acudir al Metropolitano es como sentirse como pez en el agua no solo por sus actuaciones con la 'tricolor' sino también por su pasado en el Junior, club en el cual jugó entre 2017 y 2019, llegando a marcar 20 goles y repartiendo nueve asistencias en 106 partidos. Además levantó cuatro trofeos (dos Ligas, una Copa y una Superliga) y de ahí dio el salto al Porto, de Portugal.

El extremo de 29 años estaría próximo a viajar a Alemania para unirse a la pretemporada del Bayern Múnich, equipo que tiene acción el 30 de julio, en lo que será un encuentro de preparación contra Rottach Egern, a las 10:00 a.m. (hora Colombia). Los teutones disputarán cuatro juegos de fogueo antes de su primer partido oficial, el cual está programado para el 22 de agosto frente a Borussia Dortmund, por la Supercopa del país europeo.

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En cuanto al primer encuentro por la Bundesliga, Luis Díaz se estrenará contra Stuttgart el 28 de agosto de 2026, por la primera jornada, en condición de visitante.

Por último, cabe recordar, que, en los últimos días, el colombiano ha sonado en lo que sería un multimillonario fichaje de Al Hilal. Ante esto, desde Bayern Múniche negaron cualquier posibilidad de realizar alguna negociación en este mercado de fichajes.