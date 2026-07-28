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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nelson Deossa espera su anuncio en Vasco da Gama; el escollo que debe resolver el Betis

Nelson Deossa espera su anuncio en Vasco da Gama; el escollo que debe resolver el Betis

La llegada del colombiano al club brasileño está casi lista, sin embargo, presionan a Real Betis para que culmine el proceso de contratación. Esto hace falta.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 28 de jul, 2026
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Nelson Deossa, jugador colombiano del Real Betis, en un partido de la Copa del Rey
Nelson Deossa, jugador colombiano del Real Betis, en un partido de la Copa del Rey
AFP

La llegada de Nelson Deossa al Vasco da Gama está casi que concretada proveniente del Real Betis, sin embargo, ya con el Brasileirao en ruedo, los brasileños presionan a los españoles para que dejen viajar al jugador lo más antes posible.

Los acuerdos verbales entre los clubes y el futbolista colombiano ya están cerrados, al igual que la documentación correspondiente. Sin embargo, hay un último detalle que impide que el volante firme de una vez por todas con su nuevo equipo.

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Desde 'Globo Sporte' revelan que "internamente, la directiva del Vasco da Gama considera que ya ha cumplido con su parte en la negociación. El Vasco llegó a un acuerdo con el Betis, presentó las garantías económicas requeridas y también tiene un acuerdo verbal con el jugador. Ahora, solo queda esperar a que el club español complete la operación", se leyó de entrada.

"Mientras tanto, Pellegrini sigue contando con Deossa en la pretemporada. El centrocampista ha sido incluido en la convocatoria para otro amistoso del Betis, esta vez contra el Lyon, e incluso ha sido probado como delantero centro por el técnico chileno. El partido se disputará el miércoles. El presidente también afirmó que Deossa tiene mercado y que hay clubes interesados ​​en ofrecer "cantidades significativas". Sin embargo, se ha sabido que ningún club ha alcanzado las cifras presentadas por Vasco en esta negociación. En São Januário, el ambiente sigue siendo optimista respecto al fichaje del jugador colombiano", culminaron en el diario brasileño.

Nelson Deossa, volante colombiano del Real Betis
Nelson Deossa, volante colombiano del Real Betis
Foto: X/@RealBetis

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Cabe recordar que el acuerdo se cerró con una cesión que incluye una compra obligatoria de 10 millones de euros, cifra que podría subir hasta los 12 millones con algunos bonos.

¿Por qué Betis decidió liberar a Nelson Deossa?

Los españoles tienen claro que deberán vender futbolistas en este mercado para darle equilibrio a sus cuentas. Así lo confirmó el presidente Ángel Haro, que hace algunos días aseguró en rueda de prensa, que el club registra pérdidas y necesita obtener recursos económicos.

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"Siempre utilizamos el límite máximo posible, lo que significa que nuestros ingresos ordinarios no son suficientes para cubrir nuestros gastos y necesitamos recurrir a las ganancias de capital. Este año, no tuvimos suficientes ganancias de capital para evitar pérdidas".

"Tendremos algunas pérdidas, que espero compensar el próximo año. Somos tan ambiciosos como podemos serlo, pero no podemos olvidar que necesitamos equilibrar las cuentas con ganancias de capital", concluyó el mandatario.

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