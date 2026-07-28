James Rodríguez y su frustrado viaje a Italia por avería en avión; así se conoció la noticia

James Rodríguez fue noticia en las últimas horas y no precisamente por una actuación en la cancha o por revelarse el futuro en su carrera deportiva. Personas muy cercanas a él, revelaron que vivió un inesperado incidente que pudo haber tenido graves consecuencias. El talentoso volante '10' tenía planeado viajar a Italia para hacer presencia en la Kings League, puesto que es uno de los 'presidentes' del club latinoamericano Atlético Parceros. Sin embargo, todo se tuvo que aplazar.

La información fue revelada por 'Pelicanger', otro de los streamers que también comanda el equipo de esta llamativa liga de fútbol 7, que ha sido promovida en los últimos tiempos. “Imagínense que James iba a venir, venía con ChechoRap en el vuelo, y lo que pasó es que menos mal se dieron cuenta porque ese avión estaba malo”, contaron de entrada durante la transmisión en redes sociales.

Pelicanger fue más allá y dejó en claro qué fue lo que ocurrió. “Un motor del avión falló justo antes de despegar y entonces cancelaron el vuelo. Lo retrasaron dos días, Checho tuvo que haber llegado desde antier”, agregaron en medio del torneo que se lleva a cabo desde el 26 de julio hasta el 7 de agosto.



Cabe recordar, que, esta no será la primera vez que Rodríguez Rubio se deja ver en este tipo de torneos, ya que en enero de 2025 apareció para cobrar un penalti en el duelo Colombia vs. Uzbekistán. Su cobro fue tendencia porque lo erró, aunque el equipo logró vencer en esa oportunidad al combinado asiático.

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Lo cierto es que James se encuentra como jugador libre luego de su fugaz paso por el Minnesota United de la MLS, donde no logró tener muchos minutos, pese a que su misión era llegar con ritmo al Mundial 2026. En las últimas semanas, después de la cita orbital, las noticias deportivas lo relacionan con la Lazio de la Serie A de Italia o con América, de México.

Además, en cuanto a la Selección Colombia, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', se aseguró que empresarios exigirían su presencia en juegos de fogueo, que hasta el momento no han sido confirmados y que extraoficialmente se dice que serán contra Perú, México y Canadá, en la fecha FIFA de septiembre/octubre próximos.

