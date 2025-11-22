Alarma en Real Madrid; las lesiones le pasan factura a Xabi Alonso previo al partido con Elche

El Real Madrid encara la jornada 13 de LaLiga con tan solo dos centrales sanos, Raúl Asencio y Dean Huijsen recién recuperado de una lesión muscular que le impidió jugar España, sin que Xabi Alonso cubra con canteranos las bajas por lesión de Éder Militao, David Alaba y Antonio Rüdiger y viaja a Elche con seis defensas, de los que tres son laterales izquierdos.

No cubre las bajas en defensa Xabi Alonso con jugadores de la cantera y no fuerza a ningún futbolista que no llegue al cien por cien tras el parón de noviembre. El alemán Rüdiger, ya recuperado de la rotura muscular en el recto anterior de la pierna izquierda que sufrió en septiembre, y el francés Aurélien Tchouaméni, que supera una lesión en el semitendinoso de la pierna izquierda, no han sido citados. Sus regresos se esperan para el partido de la Liga de Campeones del miércoles en Atenas, ante Olympiacos.

Jugadores del Real Madrid, en un partido de Champions League

Dani Carvajal, tras una artroscopia de rodilla, y el argentino Franco Mastantuono, por pubalgia, completan las bajas del Real Madrid en el Martínez Valero de Elche.



Las buenas noticias para Xabi Alonso llegan en las recuperaciones de Thibaut Courtois, Dean Huijsen y Fede Valverde, tras no poder jugar con sus respectivas selecciones en los encuentros de noviembre. Eduardo Camavinga y Kylian Mbappé, que regresaron antes de tiempo de la selección francesa, también están en buenas condiciones en el regreso liguero.

La lista de convocados del Real Madrid para la 13ª Jornada de LaLiga EA Sports la integran:

Porteros: Courtois, Lunin y Mestre.

Defensas: Trent Alexander Arnold, Raúl Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García y Ferlan Mendy.

Centrocampistas: Camavinga, Fede Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler y Bellingham.

Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim