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Gol Caracol  / Alarmas encendidas en Barcelona: Juventus quiere fichar a una de sus figuras

Alarmas encendidas en Barcelona: Juventus quiere fichar a una de sus figuras

La prensa italiana reveló en las últimas horas que la Juventus sigue de cerca a uno de los jugadores más determinantes del Barcelona en las recientes temporadas.

Por: EFE
Actualizado: 22 de abr, 2026
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La formación titular del Barcelona contra Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League.
La formación titular del Barcelona contra Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League.
AFP

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