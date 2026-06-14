Alemania cumplió con su tarea en el debut en el Mundial 2026; arrolló y goleó 7-1 a la débil Curazao

Tal y como se pronosticaba, la Selección de Alemania no tuvo mayor inconveniente en su debut en el grupo E del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y así superó con facilidad a Curazao, por un cómodo 7-1, en el NRG Stadium, de Houston.

Los goles de los alemanes fueron convertidos por Deniz Undav, Nathaniel Brown, Jamal Musiala, Kai Havertz, en dos oportunidades, Nico Schlotterbeck y Felix Nmecha, quien fue uno de los destacados del duelo mundialista. Por el lado de los caribeños el que salvó la honrilla fue Livano Comenencia.

Muy poca resistencia de su rival tuvo el equipo dirigido por Julián Nagelsmann y solamente el tanto de Comenencia generó una contrariedad en los 90 minutos. Al final, se notó la mayor calidad, experiencia y jerarquía de una Alemania, que también tendrá que enfrentar en su zona a rivales como Ecuador y Costa de Marfil.

Los cuatro veces campeones del mundo, que recuperaron a Manuel Neuer como titular en la portería, hicieron los deberes y se preparan ahora para exámenes de más nivel frente a Costa de Marfil en Toronto y Ecuador, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.



La defensa de Curazao no pudo contener la técnica de Alemania en línea de tres cuartos y acabó sucumbiendo.

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El conjunto germano, campeón cuatro veces del Mundial, estuvo cerca de su mayor victoria en el torneo: 8-0 a Arabia Saudí en 2002.

- Ficha del partido:

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7 - Alemania: Neuer; Kimmich (Anton, m.83), Schlotterbeck, Tah (Rudiger, m.73), Brown (Raum, m.73); Nmecha (Goretzka, m.73), Pavlovic; Musiala (Undav, m.64), Sané, Wirtz; Havertz.

Seleccionador: Julian Nagelsmann.

1 - Curazao: Room; Fonville, Bazoer, Obispo, Floranus; Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Hansen (Antonisse, m.46), Chong (Kastaneer, m.83), Locadia (Margaritha, m.65).

Seleccionador: Dick Advocaat.

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Goles: 1-0, m.6: Nmecha; 1-1, m.21: Comenencia; 2-1, m.35: Schlotterbeck; 3-1, m.45+5: Havertz (penalti); 4-1, m.47: Musiala; 5-1, m.69: Brown; 6-1, m.78: Undav.

Árbitro: Jalal Jiyed (Marruecos). No hubo amonestaciones.

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Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada del grupo E del Mundial disputado en el NRG Stadium de Houston (Texas), ante 68.021 espectadores.

Gol de Alemania vs Curazao AFP

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