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Gol Caracol  / Alemania cumplió con su tarea en el debut en el Mundial 2026; arrolló y goleó 7-1 a la débil Curazao

Alemania cumplió con su tarea en el debut en el Mundial 2026; arrolló y goleó 7-1 a la débil Curazao

Alemania pasó por encima de Curazao, que fue poco lo que pudo hacer este domingo en su histórico primer juego en un Mundial. Felix Nmecha, figura de los teutones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Selección de Alemania
Celebración de la Selección de Alemania
AFP

Tal y como se pronosticaba, la Selección de Alemania no tuvo mayor inconveniente en su debut en el grupo E del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y así superó con facilidad a Curazao, por un cómodo 7-1, en el NRG Stadium, de Houston.

Los goles de los alemanes fueron convertidos por Deniz Undav, Nathaniel Brown, Jamal Musiala, Kai Havertz, en dos oportunidades, Nico Schlotterbeck y Felix Nmecha, quien fue uno de los destacados del duelo mundialista. Por el lado de los caribeños el que salvó la honrilla fue Livano Comenencia.

Gol de Alemania vs Curazao
Gol Caracol

Alemania firma una goleada de escándalo: así fue el sexto tanto ante Curazao

Gol de Kai Havertz con Alemania
Gol Caracol

Kai Havertz amplió la ventaja de Alemania vs. Curazao, en el Mundial 2026; vea el gol acá

Muy poca resistencia de su rival tuvo el equipo dirigido por Julián Nagelsmann y solamente el tanto de Comenencia generó una contrariedad en los 90 minutos. Al final, se notó la mayor calidad, experiencia y jerarquía de una Alemania, que también tendrá que enfrentar en su zona a rivales como Ecuador y Costa de Marfil.

Los cuatro veces campeones del mundo, que recuperaron a Manuel Neuer como titular en la portería, hicieron los deberes y se preparan ahora para exámenes de más nivel frente a Costa de Marfil en Toronto y Ecuador, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La defensa de Curazao no pudo contener la técnica de Alemania en línea de tres cuartos y acabó sucumbiendo.

Vinícius, figura de la Selección Brasil.
Gol Caracol

"En el debut de Brasil en el Mundial 2026 el mejor fue Vinícius; mientras Raphinha se quedó corto"

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El conjunto germano, campeón cuatro veces del Mundial, estuvo cerca de su mayor victoria en el torneo: 8-0 a Arabia Saudí en 2002.

- Ficha del partido:

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7 - Alemania: Neuer; Kimmich (Anton, m.83), Schlotterbeck, Tah (Rudiger, m.73), Brown (Raum, m.73); Nmecha (Goretzka, m.73), Pavlovic; Musiala (Undav, m.64), Sané, Wirtz; Havertz.

Seleccionador: Julian Nagelsmann.

1 - Curazao: Room; Fonville, Bazoer, Obispo, Floranus; Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Hansen (Antonisse, m.46), Chong (Kastaneer, m.83), Locadia (Margaritha, m.65).

Seleccionador: Dick Advocaat.

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Goles: 1-0, m.6: Nmecha; 1-1, m.21: Comenencia; 2-1, m.35: Schlotterbeck; 3-1, m.45+5: Havertz (penalti); 4-1, m.47: Musiala; 5-1, m.69: Brown; 6-1, m.78: Undav.

Árbitro: Jalal Jiyed (Marruecos). No hubo amonestaciones.

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Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada del grupo E del Mundial disputado en el NRG Stadium de Houston (Texas), ante 68.021 espectadores.

Gol de Alemania vs Curazao
Gol de Alemania vs Curazao
AFP

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