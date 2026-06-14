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Gol Caracol  / "Alemania fue simplemente demasiado fuerte, fue mejor; además, concedimos varios goles evitables"

"Alemania fue simplemente demasiado fuerte, fue mejor; además, concedimos varios goles evitables"

El entrenador de Curazao se refirió a la dolorosa derrota, por 7-1 frente a los alemanes, dejando claro que, pese a la caída, se "sienten orgullosos".

Por: EFE
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jugadores de Curazao, tras derrota contra Alemania en el Mundial 2026.
Jugadores de Curazao, tras derrota contra Alemania en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Dick Advocaat, seleccionador de Curazao, afirmó este domingo que Alemania "fue simplemente demasiado fuerte", tras la derrota 1-7 sufrida en Houston en el estreno mundialista de su selección.

"Fueron simplemente demasiado fuertes. Concedimos demasiados goles evitables, diría que 4-1 era un resultado correcto, pero a nivel de calidad Alemania fue mejor que nosotros", dijo Advocaat en la rueda de prensa posterior al partido del NRG Stadium.

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El técnico holandés, el más veterano de siempre en dirigir un partido de la Copa del Mundo (78 años), reconoció que le emocionó el apoyo de la afición de Curazao pese a la derrota.

"Fue la alegría de la gente de Curazao, también se vio después del partido. Quizás sea mi edad, pero ahí es cuando emerge la emoción. Tengo que intentar evitarlo, no me gusta, pero me emocioné por la alegría de la gente", aseguró.

Selección de Alemania
Celebración de la Selección de Alemania
AFP

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"Creo que podemos estar orgullosos", insistió.

La selección de Alemania arrancó su camino en el Mundial con un contundente 7-1 contra la debutante Curazao en el NRG Stadium de Houston, luciendo poderío ofensivo y fútbol coral para tomar impulso en el exigente grupo E, en el que también están encuadrados Ecuador y Costa de Marfil.

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Los goles de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (doblete), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav lanzaron al seleccionado de Julian Nagelsmann contra un Curazao que, pese a la derrota, hizo historia con la primera diana de su historia en una Copa del Mundo, obra de Livano Comenencia.

"La presión la tienen los demás, nosotros estamos orgullosos por participar", afirmó Advocaat.

De esta manera, Curazao deberá recomponer el camino en los dos próximos duelos de fase de grupos, para lograr avanzar a las fases finales del certamen; esto, teniendo en cuenta que su diferencia de gol actualmente es negativa por la goleada 7-1 frente a los alemanes.

Igual, es importante aclarar que en este Mundial clasifican los ocho mejores terceros, también.

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