Fabio Cannavaro; el cerebro detrás del histórico debut de Uzbekistán, rival de Colombia en Mundial

Mientras Italia se quedó sin Mundial por tercera ocasión consecutiva, Fabio Cannavaro, capitán de la 'squadra azzurra' campeona en Alemania 2006, cuenta las horas para debutar en la Copa del Mundo 2026 como director técnico de la enigmática selección de Uzbekistán.

A dos décadas de aquel glorioso año 2006 en el que levantó la Copa FIFA en Berlín y ganó el Balón de Oro, Cannavaro encabezará a los 'lobos blancos uzbekos' en su primer Mundial.

'Il Capitano' jamás jugó un partido oficial en el estadio Azteca, pero el miércoles hará su presentación mundialista en ese mítico escenario como entrenador de Uzbekistán cuando enfrente a Colombia por la primera jornada del Grupo K.

A sus 52 años, el otrora galáctico está preparado para "un debut histórico" en "la cancha más icónica del Mundial".



Fabio Cannavaro, DT de Uzbekistán. AFP.

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Cannavaro inició su trayectoria como director técnico en 2014, lejos de Italia; fue en China con el Guangzhou Evergrande. También probó fortuna en Arabia Saudita, Italia y Croacia.

La oportunidad de dirigir a Uzbekistán le llegó apenas en octubre pasado. Cuando asumió el mando, los Lobos ya estaban clasificados al Mundial desde junio con el anterior seleccionador Timur Kapdze.

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Tras firmar un contrato de dos años con la Federación de Fútbol de Uzbekistán, el italiano eligió la capital Tashkent para vivir y desde ahí desarrollar un plan de trabajo que tiene entre sus objetivos inculcar "la cultura de trabajo del fútbol europeo".

Su debut fue en una derrota por 2-1 ante Uruguay, en octubre de 2025. Marcelo Bielsa, entrenador de la Celeste, resaltó que el equipo de Cannavaro se comportó "ordenado, trabajador y muy constante en mantener el ritmo del partido".

Cannavaro llegó al Mundial de Norteamérica con solo ocho juegos amistosos al mando de Uzbekistán. Su balance es de dos victorias, tres empates y tres derrotas.

- Colombia y Portugal, equipazos -

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Además de Colombia, Uzbekistán enfrentará en la primera fase del Mundial a Portugal y República Democrática del Congo.

"Es un grupo duro", resumió Cannavaro. "Es complicado porque tenemos a Colombia, un equipazo como Portugal".

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En el actual ranking de la FIFA, Uzbekiztán ocupa el lugar número 51, por debajo de Portugal (5) y Colombia (14).

"Hay mucha diferencia", reconoció Cannavaro.

La Selección Colombia en preparación para el Mundial 2026. Foto: Getty Imágenes

República Democrática del Congo (46) también está por encima de los Lobos uzbecos.

Cannavaro ve con respeto que varios leopardos africanos compiten en la Ligue 1 de Francia y la Liga Premier de Inglaterra.

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Con una postura optimista, el entrenador napolitano considera que "durante el Mundial no se puede decir que un equipo sea más fuerte que otro".

A su llegada a Estados Unidos, Cannavaro desmintió que la delegación uzbeka haya sido sometida a procedimientos migratorios ofensivos. "No hubo escándalo ni trato indigno", aseguró.

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- ¡Cuidado con los Lobos! -

Situado en Asia Central, Uzbekistán es un país de 38 millones de habitantes que nunca ha sido representado en la Copa del Mundo de fútbol. Tampoco ha sido campeón de su confederación.

"Nosotros somos una federación pequeña", dijo Cannavaro el día del sorteo mundialista. "Es la primera vez que venimos al Mundial. Para nosotros va a ser una experiencia importante".

Cannavaro considera que los 'lobos uzbekos' son "jugadores con gran ambición" y declaró que "quieren aprender, mejorar, trabajar duro".

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Entre los hombres más sobresalientes que aparecen en la nómina de los 26 mundialistas convocados por el míster italiano están el defensa Abdukodir Khusanov, el mediocampista Otabek Shukurov y el delantero Eldor Shomurodov.

Khusanov, de 22 años, es el primer futbolista uzbeko que juega en la Liga Premier inglesa. Este zaguero central fue fichado por Josep Guardiola para el Manchester City.

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Shukurov, seleccionado desde 2016, es uno de los uzbekos más experimentados. Tiene 29 años y lo llaman "El Profesor" porque guía el juego ofensivo. Actualmente juega para el Baniyas de Emiratos Árabes.

Selección Uzbekistán entrenando para el Mundial 2026 Tomado de la cuenta oficial de Instagram de la Selección de Uzbekistán Oficial

Shomurodov es una leyenda viviente. Se trata del máximo anotador de la selección uzbeka con 44 goles desde su debut en 2015. Pertenece a la Roma, pero jugó cedido a préstamo al Basaksehir turco. Tiene 30 años.

Cannavaro es consciente de que para trascender en su primer Mundial, los uzbekos tienen que "trabajar como equipo". Jugar de tú a tú ante las individualidades de Colombia y Portugal "sería complicado".

El italiano ha pedido a sus 26 'lobos' que jueguen el Mundial "sin miedo". A fin de cuentas, al ser enigmáticos debutantes "no tenemos nada que perder".