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Gol Caracol  / Hansi Flick le habló de frente a los directivos del Barcelona; acá el refuerzo que necesita

Hansi Flick le habló de frente a los directivos del Barcelona; acá el refuerzo que necesita

El técnico alemán del FC Barcelona encendió las alarmas de la afición 'azulgrana' con una frase contundente sobre el futuro del equipo a días del comienzo de una nueva.

Por: AFP
Actualizado: 4 de ago, 2026
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Hansi Flick; DT del FC Barcelona
Hansi Flick; DT del FC Barcelona
Fotografía de: AFP

El entrenador delFC Barcelona, Hansi Flick, afirmó el lunes que los 'azulgranas' deben hacer algo para reforzar su ataque tras las salidas de Robert Lewandowskiy Marcus Rashford, pero que también hay que esperar a lo que haga Ferran Torres.

"Tengo plena confianza en (el director deportivo) Deco, sabemos que tenemos que hacer algo", dijo Flick a los periodistas tras un partido entre jugadores del propio equipo en St. George’s Park, en Inglaterra, donde el club azulgrana llevó a cabo una concentración de pretemporada.

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El 'conjunto azulgrana' ha presentado una oferta por el delantero del Atlético de Madrid y de la selección argentina, Julián Álvarez, que los 'rojiblancos' no aceptaron. "No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros (115 millones de dólares), ni aceptaremos una de 150, ni de 200", afirmó el consejero delegado del Atlético, Miguel Angel Gil Marín.

"También depende (de lo que pase) con Ferran (Torres)", declaró, por su parte, el técnico alemán del Barcelona a los medios. El internacional español, autor del gol de la victoria de España contra Argentina en la final del Mundial, tiene un año más de contrato con el Barcelona. "Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol uno nunca sabe", dijo Ferran este lunes en una entrevista en un programa de la cadena estadounidense NBC, al ser preguntado por su futuro.

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Ferrán Torres celebra su gol con Barcelona frente a Osasuna, en La Liga de España
Ferrán Torres celebra su gol con Barcelona frente a Osasuna, en La Liga de España
AFP

"Sólo estoy esperando a tomar la buena decisión", añadió el atacante del equipo 'cule', sin dar mayores detalles. Según la prensa española, varios clubes europeos podrían estar interesados en Ferran Torres, entre ellos, el Paris Saint-Germain, que entrena el exseleccionador español, Luis Enrique.

El Barcelona ha fichado este verano a Anthony Gordon y Karim Adeyemi, además del joven belga Jesse Bisiwu, que estaría a caballo entre el primer equipo y el filial. Flick reconoció que los dos primeros podrían ser utilizados en el centro del ataque.

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"Gordon y Adeyemi pueden jugar en ambas bandas y como 'nueves', así que en realidad tenemos muchas opciones", añadió Flick, que señaló que el joven español Lamine Yamal también era capaz de desempeñar ese papel.

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