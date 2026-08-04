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Gol Caracol  / Locura por la nueva camiseta de la Selección España; todos quieren la segunda estrella

Locura por la nueva camiseta de la Selección España; todos quieren la segunda estrella

Los aficionados españoles hicieron largas filas para comprar la camiseta de la Selección España que porta las dos estrellas mundiales. ¡Aquí los detalles!

Por: EFE
Actualizado: 4 de ago, 2026
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Selección España celebrpo el título del Mundial 2026 en la plaza de Cibeles.
Selección España celebrpo el título del Mundial 2026 en la plaza de Cibeles.
Foto: AFP

La nueva camiseta de la Selección España fútbol con la segunda estrella tras conquistar el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Cánada comercializada por la marca deportiva de Adidas, se puso a la venta este martes ante largas colas de aficionados, con una gran expectación por comprarla.

Desde primera hora de la mañana, largas colas con más de 25 minutos de espera y personas llegadas de diversos lugares del mundo aguardaban para hacerse con la nueva equipación que tiene un precio de 100 euros (sin serigrafiar) en adultos y 75 para las tallas para niños, en las principales tiendas de la marca alemana en España, como la situada en la céntrica Gran Vía madrileña.

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La camiseta es el mismo modelo con la que España ganó la Copa del Mundo en Nueva York, pero cuenta con dos novedades importantes: la segunda estrella bordada encima del escudo (representando los dos Mundiales que ganó España, los de Sudáfrica 2010 y el actual), así como un parche dorado en la zona central que acredita que la Roja es la vigente campeona.

La segunda equipación de la actual campeona del mundo, de color blanco, ya fue un éxito social y de ventas los primeros meses del verano y Adidas espera que, gracias al tirón de la nueva estrella, esta también lo sea. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tiene contrato con la multinacional alemana hasta finales de 2030. Hasta ahora, la marca abona 30 millones de euros al año a la RFEF por ser el proveedor oficial de todas las selecciones nacionales.

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Entre tanto, la Selección de España se proclamó campeona del mundo el pasado 19 de julio por segunda vez en su historia luego de 16 años, al imponerse 1-0 ante la Selección Argentina de Lionel Messi en la prórroga del encuentro, con un gol en el minuto 106 del delantero del FC Barcelona, Ferran Torres.

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