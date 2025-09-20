Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Andrés Correa puso a celebrar al Cali y le aplicó la 'ley del ex' a La Equidad con un golazo

Andrés Correa puso a celebrar al Cali y le aplicó la 'ley del ex' a La Equidad con un golazo

En un partido que estaba trabado pese a los dos jugadores menos de La Equidad, el lateral Andrés Correa puso en ventaja al Deportivo Cali con un potente remate de larga distancia. ¡Hay video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2025
Comparta en:
Andrés Correa, lateral del Deportivo Cali.
Andrés Correa, lateral del Deportivo Cali.
Deportivo Cali.

Publicidad

Publicidad

Publicidad