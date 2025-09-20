Andrés Correa puso a celebrar al Cali y le aplicó la 'ley del ex' a La Equidad con un golazo

En el estadio Metropolitano de Techo, Deportivo Cali abrió la cuenta en su visita a La Equidad con un golazo de Andrés Correa, quien aplicó la 'ley del ex'.

A los 40 minutos, los 'azucareros' cobraron en corto un tiro de esquina y la cedieron la pelota a Correa que estaba lejos del área y metió un 'bombazo' de pierna zurda que se coló en el arco de los 'aseguradores'.

La Equidad se había quedado con dos jugadores menos, tras las expulsiones de Yair Abonía (10') y Ramón Masllorens (25').

Vea el gol de Andrés Correa en La Equidad vs. Deportivo Cali

🤩⚽🔥¡ZAPATAZO DE ANDRÉS CORREA Y LA LEY DEL EX NO FALLA! ¡El defensor de Cali remató con potencia y anotó un golazo ante Equidad en el estadio de Techo!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/mOCzg2F5qD — Win Sports (@WinSportsTV) September 21, 2025