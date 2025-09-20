Síguenos en::
Gol Caracol  / Ciclismo  / Contrarreloj del Mundial de ciclismo, EN VIVO HOY: hora y dónde ver, EN DIRECTO y ONLINE

Contrarreloj del Mundial de ciclismo, EN VIVO HOY: hora y dónde ver, EN DIRECTO y ONLINE

Con las miradas en Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, como grandes favoritos a ganar esta prueba del Mundial de ciclismo 2025, Walter Vargas representa a Colombia.

Por: EFE
Actualizado: 20 de sept, 2025
Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, los dos favoritos a ganar la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2025
Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, los dos favoritos a ganar la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2025
Getty Images

