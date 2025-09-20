Contrarreloj del Mundial de ciclismo, EN VIVO HOY: hora y dónde ver, EN DIRECTO y ONLINE

El doble pulso entre Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, los vigentes maillot arcoíris en ruta y contrarreloj, se perfila como la gran atracción de los Campeonatos del Mundo de Ciclismo en Ruta que arrancan este domingo en Ruanda y se alargarán durante una semana con un total de trece pruebas a disputar siempre por la capital del país africano, Kigali.

Las más llamativas son las dos carreras de mayores masculinas, por la presencia de las dos grandes estrellas que lucharán entre ellas por agrandar el palmarés que ya atesoran.

Pogacar (Klanec/Eslovenia, 21-09-1998) logró este 2025 su cuarto Tour de Francia y en grandes vueltas por etapas ya parece pelear más contra la historia y los grandes mitos de la gran carrera francesa (Merckx, Hinault, Indurain, Anquetil ...) que contra sus rivales actuales.

El esloveno además se ha impuesto en muchas de las grandes clásicas y en el Mundial en línea de 2024 y ello le ha metido de lleno en el debate de si puede acabar siendo el mejor ciclista de la historia si sigue engordando su palmarés a la velocidad que lo está haciendo. Porque se podría decir que en cada prueba que corre Pogacar quiere ganar y, cuando quiere ganar, Pogacar gana.

No es para tanto lo de Evenepoel (Aalst/Bélgica; 25-01-2000) porque aunque ha ganado una Vuelta a España es más especialista en pruebas de un día y en contrarreloj y figura estelar en citas como las de esta semana. El belga llega a este Mundial, prueba en línea que ganó en 2022, además de como arcoíris en la crono, como doble campeón olímpico en contrarreloj y en línea.

La dureza de los recorridos, plagados de cotas de las que hacen felices a los escaladores, aumentan el favoritismo de Pogacar, intratable en ese tipo de escenarios.

Aunque más allá de las dos estrellas también hay vida y otros corredores arrancan asimismo con opciones y esperanzas.

Quizás el que más, el australiano Jay Vine, ganador en la Vuelta recién finalizada del maillot de la Montaña, de dos etapas exigentes y segundo en la contrarreloj de Valladolid, por detrás de Filippo Ganna, uno de los grandes ausentes en Ruanda.

Otro que no estará, el más destacado, es Jonas Vingegaard, principal y casi único rival de Pogacar por las carreteras francesas y ganador de la Vuelta 2005. El danés, como el italiano Ganna, ha preferido los Europeos de la semana siguiente.



Hora y dónde ver la contrarreloj del Mundial de Ciclismo 2025

Día: domingo 21 de septiembre.

Hora: 6:45 a.m. (Colombia).

Transmisión: Claro Sports.