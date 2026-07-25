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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras victorias de Llaneros y Cali

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras victorias de Llaneros y Cali

Se abrió el telón de la Liga BetPlay II-2026 con dos partidos, que dejaron goles, expulsados, polémicas y buen fútbol, en el inicio de la fecha 1.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jul, 2026
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Llaneros celebra su victoria sobre Deportivo Pereira en la fecha 1 de la Liga BetPlay II-2026
Llaneros celebra su victoria sobre Deportivo Pereira en la fecha 1 de la Liga BetPlay II-2026
Colprensa

Bienvenido, fútbol colombiano. Después de más de un mes de Mundial, poco a poco regresa la acción en los diferentes países. En esta ocasión, el turno fue para la Liga BetPlay II-2026, que dio inicio el viernes 24 de julio con un par de partidos que no decepcionaron, regalando goles, buen juego y muchas emociones.

En el estadio Bello Horizonte, se llevó a cabo el primer encuentro del segundo semestre. Allí, Llaneros no tuvo mayores problemas para vencer por 1-0 a Deportivo Pereira. El autor del único tanto del compromiso fue Néider Ospina, mientras que Santiago Aguilar vio la roja en el 'matecaña' por protestarle al árbitro.

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Posteriormente, el turno fue para Deportivo Cali y Jaguares, en el estadio de Palmaseca. Con anotaciones de Steven Rodríguez, al 71', y un golazo de media de distancia de Johan Martínez, el 'azucarero' se hizo fuerte en casa y se llevó la victoria por 2-0, subiéndose a lo más alto de la tabla de posiciones por ahora.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

PosiciónClubPJDGPTS
1Deportivo Cali1+23
2Llaneros1+13
3Águilas Doradas000
4Junior000
5Internacional de Bogotá000
6Tolima000
7Medellín000
8Fortaleza000
9Millonarios000
10Atlético Nacional000
11Bucaramanga000
12Santa Fe000
13Once Caldas000
14Alianza000
15Cúcuta000
16Pasto000
17América000
18Boyacá Chicó000
19Deportivo Pereira1-10
20Jaguares1-20
Deportivo Cali venció a Jaguares en la Liga BetPlay II-2026
Deportivo Cali venció a Jaguares en la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Cali

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Resultados de la fecha 1 de la Liga BetPlay II-2026

  • Llaneros 1-0 Deportivo Pereira
  • Deportivo Cali 2-0 Jaguares

Programación de la fecha 1 de la Liga BetPlay II-2026

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto
Día: sábado 24 de julio.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Metropolitano de Itagüí.

Millonarios vs. Atlético Bucaramanga
Día: sábado 24 de julio.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

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Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla
Día: sábado 24 de julio.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.

Internacional de Bogotá vs. América de Cali
Día: domingo 26 de julio.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe
Día: domingo 26 de julio.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Cincuentenario.

Alianza vs. Fortaleza
Día: domingo 26 de julio.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavajeau.

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Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo
Día: domingo 26 de julio.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Palogrande.

¿Qué pasó con Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional?

Dimayor informó que fueron notificados por la Comisión Local de Fútbol de Tunja sobre la imposibilidad de realizar el compromiso. "Rechazamos este tipo de decisiones que la Comisión toma a días de disputarse el encuentro. Recordamos que DIMAYOR definió el calendario y fixture de la Liga BetPlay desde enero".

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