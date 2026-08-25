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Gol Caracol  / Tabla de posiciones de Liga de España, tras Valencia 0-1 Betis; jugaron 'Cucho' Hernández y Deossa

Tabla de posiciones de Liga de España, tras Valencia 0-1 Betis; jugaron 'Cucho' Hernández y Deossa

Este martes, Betis dio buena cuenta de la Valencia, al que superó por la mínima diferencia. Los colombianos Juan Camilo Hernández y Nelson Deossa, protagonistas de la victoria.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de ago, 2026
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Cucho Hernández Real Betis
Cucho Hernández, colombiano en el Real Betis
AFP

Un gran gol de volea del canterano Pablo García (m.83) tan solo cuatro minutos después de salir al campo dio este martes su segunda victoria del curso al Betis en Mestalla, que volvió a estallar contra el Valencia, su técnico y la directiva. De esa manera, los dos clubes se pusieron al día en el calendario de la Liga de España, que hasta ahora juega sus primeras jornadas.

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En el Betis fueron titulares los colombianos Nelson Deossa y Juan Camilo 'Cucho' Hernández. El primero estuvo durante los 90 minutos, mientras que el atacante fue reemplazado al minuto 71 por Parrott.

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Tabla de posiciones de Liga de España:

1Sevilla220052+36
2Real Betis220020+26
3Alavés211041+34
4Atlético Madrid211042+24
5Barcelona110050+53
6RCD Espanyol210142+23
7Real Madrid110021+13
8Getafe210113-23
9Villarreal20204402
10Deportivo20202202
11Celta de Vigo10100001
12Osasuna10100001
13Racing de Santander201123-11
14Rayo Vallecano201123-11
15Valencia C. F.201101-11
16Málaga201113-21
17Levante201103-31
18Elche C. F.201116-51
19Real Sociedad100101-10
20Athletic100113-20

- Ficha técnica:

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0 - Valencia: Dimitrievski; Maffeo (Luis Rioja, m.55), Tárrega, Pepelu (Otorbi, m.55) (Otorbi, m.55), Diakhaby, Jesús Vázquez; Danjuma (Ugrinic, m.55), Guido Rodríguez (Dieng, m.88), Sato: Hugo Duro (Sadiq, m.55) y Javi Guerra.

1 - Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz (Bellerín, m.71), Llorente, V. Gómez, Firpo (Fran García, m.59), Bernal, Fornals (Pablo García, m.79), Deossa, Antony, Cucho Hernández (Parrott, m.71) y Riquelme (Isco, m.59).

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Gol: 0-1, m.83: Pablo García.

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Árbitro: Jon Ander González (Comité vasco). Amonestó a Sato (m.26) y Diakhaby (m.88) por parte de los locales y a Firpo (m.42) por parte de los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de Liga disputado en el Estadio de Mestalla ante 45.472 espectadores.

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