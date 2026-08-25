Tabla de posiciones de Liga de España, tras Valencia 0-1 Betis; jugaron 'Cucho' Hernández y Deossa

Un gran gol de volea del canterano Pablo García (m.83) tan solo cuatro minutos después de salir al campo dio este martes su segunda victoria del curso al Betis en Mestalla, que volvió a estallar contra el Valencia, su técnico y la directiva. De esa manera, los dos clubes se pusieron al día en el calendario de la Liga de España, que hasta ahora juega sus primeras jornadas.

En el Betis fueron titulares los colombianos Nelson Deossa y Juan Camilo 'Cucho' Hernández. El primero estuvo durante los 90 minutos, mientras que el atacante fue reemplazado al minuto 71 por Parrott.

Tabla de posiciones de Liga de España:

1 Sevilla 2 2 0 0 5 2 +3 6 2 Real Betis 2 2 0 0 2 0 +2 6 3 Alavés 2 1 1 0 4 1 +3 4 4 Atlético Madrid 2 1 1 0 4 2 +2 4 5 Barcelona 1 1 0 0 5 0 +5 3 6 RCD Espanyol 2 1 0 1 4 2 +2 3 7 Real Madrid 1 1 0 0 2 1 +1 3 8 Getafe 2 1 0 1 1 3 -2 3 9 Villarreal 2 0 2 0 4 4 0 2 10 Deportivo 2 0 2 0 2 2 0 2 11 Celta de Vigo 1 0 1 0 0 0 0 1 12 Osasuna 1 0 1 0 0 0 0 1 13 Racing de Santander 2 0 1 1 2 3 -1 1 14 Rayo Vallecano 2 0 1 1 2 3 -1 1 15 Valencia C. F. 2 0 1 1 0 1 -1 1 16 Málaga 2 0 1 1 1 3 -2 1 17 Levante 2 0 1 1 0 3 -3 1 18 Elche C. F. 2 0 1 1 1 6 -5 1 19 Real Sociedad 1 0 0 1 0 1 -1 0 20 Athletic 1 0 0 1 1 3 -2 0

- Ficha técnica:

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0 - Valencia: Dimitrievski; Maffeo (Luis Rioja, m.55), Tárrega, Pepelu (Otorbi, m.55) (Otorbi, m.55), Diakhaby, Jesús Vázquez; Danjuma (Ugrinic, m.55), Guido Rodríguez (Dieng, m.88), Sato: Hugo Duro (Sadiq, m.55) y Javi Guerra.



1 - Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz (Bellerín, m.71), Llorente, V. Gómez, Firpo (Fran García, m.59), Bernal, Fornals (Pablo García, m.79), Deossa, Antony, Cucho Hernández (Parrott, m.71) y Riquelme (Isco, m.59).

Gol: 0-1, m.83: Pablo García.

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Árbitro: Jon Ander González (Comité vasco). Amonestó a Sato (m.26) y Diakhaby (m.88) por parte de los locales y a Firpo (m.42) por parte de los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de Liga disputado en el Estadio de Mestalla ante 45.472 espectadores.