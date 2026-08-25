Jugó con la Selección Inglaterra y anda en líos; estrelló un Lamborghini y llevaba droga en su poder

En ñas últimas hay todo un escándalo en Inglaterra por un jugador con destacado paso en la selección de ese país, y de paso en clubes importantes como Liverpool, Manchester City, Chelsea y Arsenal. Se trata del habilidoso extremo Raheem Sterling.

El diario 'The Sun' dio los detalles del lío en el que está el atacante británico, asegurando que "podría enfrentarse a dos años de cárcel si es declarado culpable de conducción temeraria tras el accidente en el que se vio involucrado su Lamborghini de 270.000 libras esterlinas en la autopista".

Los detalles que dio el rotativo inglés, es que "el exextremo de la selección inglesa, de 31 años, también ha sido acusado de posesión de óxido nitroso y de negarse a someterse a la prueba biológica tras su detención en mayo", algo por lo que tendrá que comparecer ante un juez el próximo 15 de septiembre, para conocer cuál será su destino.

Raheem Sterling con el Chelsea - Foto: AFP

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Pero lo grave es que la droga que llevaba, conocido como "óxido nitroso, pero también como gas de la risa o crack hippie, se ilegalizó al ser reclasificado como sustancia controlada de clase C en noviembre de 2023", y que según mencionan en Europa, "su uso está muy extendido entre los futbolistas, a pesar de sus peligros, que incluyen el riesgo de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y daños cerebrales".



Tras sus exitosos pasos en el Liverpool, Manchester City, Chelsea y Arsenal, el inglés fichó por el Feyenoord, de Países Bajos, pero allí no pudo brillar, estuvo poco tiempo, y actualmente se encuentra en la búsqueda de un equipo.

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En Inglaterra mencionan que "desde el incidente de la M3, Sterling ha mantenido un perfil bajo y rara vez se le ha visto en público, salvo en vídeos publicados en redes sociales donde aparece jugando al fútbol con sus hijos", por lo que no hay algún pronunciamiento sobre su situación judicial, y tampoco sobre la deportiva.