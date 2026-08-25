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Gol Caracol  / "En Santa Fe estamos capacitados para hacer un buen partido y lograr la clasificación contra River"

"En Santa Fe estamos capacitados para hacer un buen partido y lograr la clasificación contra River"

En el seno de Santa Fe existe optimismo de cara al partido de este miércoles frente a River Plate, en el Monumental. En juego, el paso a los cuartos de final de Copa Sudamericana.

Por: Laura Ximena Bustos Mora
Actualizado: 25 de ago, 2026
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Santa Fe vs River Plate
Jader Obrian en Santa Fe vs River Plate - Foto:
AFP

Este miércoles, en la Copa Sudamericana, Santa Fe visitará a River Plate, en el estadio Monumental, de Buenos Aires, en la búsqueda de dar el golpe y lograr su paso a los cuartos de final del torneo que organiza la Conmebol. En la ida, en El Campín, el duelo registró un empate 0-0 y ahora restan 90 minutos para la definición del rival de Vasco da Gama, de Brasil, en la siguiente fase.

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La nómina de los 'cardenales' ya se encuentra en territorio argentino y en la previa del compromiso contra los de la 'banda roja' el técnico Pablo Repetto atendió a los medios, dejando entrever optimismo para el partido internacional.

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"Un partido que creo que va a ser diferente al que fue en Bogotá, porque River va a jugar con dos laterales naturales (vuelven Gonzalo Montiel y Marcos Acuña), que eso ya cambia la propuesta ofensiva, en su cancha, con su gente, con necesidad", indicó el uruguayo en su contacto con los periodistas.

Pablo Repetto, entrenador de Independiente Santa Fe.
Pablo Repetto, entrenador de Independiente Santa Fe.
Foto: AFP.

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Para Repetto es buena la evolución que ha tenido su equipo y por eso su discurso estuvo cargado de fe y confianza en su labor. "A medida que repitamos cosas buenas que hemos hecho en el comienzo de esta segunda parte del año, sumado a las buenas cosas que habíamos hecho antes también en el final del primer semestre, creemos que estamos capacitados para hacer un buen partido y poder lograr la clasificación", agregó el entrenador del equipo bogotano.

Pese a las diferencias y el prestigio con el que cuenta River Plate en nuestro continente e incluso a nivel mundial, en Santa Fe están a expectativa de poder hacer una presentación positiva en el Monumental.

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"Con mucha expectativa, mucha ilusión de poder hacer un buen partido y poder sortear esta fase frente a un rival como River", finalizó Repetto.

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La novedad en la nómina de futbolistas de Santa Fe que se encuentra en la capital argentina se dio con la presencia del defensor Víctor Moreno, quien se recuperó de una lesión. De resto, están hombres de la base como Emanuel Olivera, Daniel Torres, Nahuel Bustos y Hugo Rodallega, entre otros.

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