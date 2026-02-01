Síguenos en:
Arquera del Arsenal sufrió un duro golpe y salió en camilla y con oxígeno

En medio de la final de la Copa de Campeones femenina, entre Arsenal y Corinthians, la guardameta, Anneke Borbe, impactó con el cuerpo de una compañera y hubo máxima tensión.

Por: EFE
Actualizado: 1 de feb, 2026
Anneke Borbe salió en camilla
Foto: AFP

