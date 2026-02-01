Arquera del Arsenal sufrió un duro golpe y salió en camilla y con oxígeno

La arquera alemana Anneke Borbe, guardameta del Arsenal, fue evacuada este domingo del terreno de juego en camilla y con oxígeno en los instantes finales de la final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA contra el Corinthians debido a un fuerte golpe en una de las acciones finales del encuentro.

Después del choque en una salida, con 3-2 en el marcador y en los últimos instantes de la prórroga, se quedó tendida en el suelo, donde fue atendida durante unos minutos sobre el césped por los servicios médicos del club, con sus compañeras alrededor de ella, aunque no con gestos de preocupación, antes de ser evacuada en camilla del campo.

El Arsenal, segundos después, se proclamó campeón de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA tras imponerse por 3-2 al Corinthians en la final disputada en el estadio Emirates de Londres.

Un contragolpe en el minuto 105, culminado por Caitlin Foord, derribó la resistencia del Corinthians, al que frustró su hazaña en el estadio Emirates de Londres, capaz de nivelar dos marcadores adversos antes, y proclamó campeón de campeones al Arsenal, que sufrió hasta los instantes finales para serlo.



Anneke Borbe, Lotte Wubben-Moy

Arsenal v SC Corinthians

FEBRUARY 1, 2026 pic.twitter.com/YrHQz6Shba — HQ pics (@WomensSportsPic) February 1, 2026

Publicidad

El conjunto brasileño aceptó el desafío, miró a la cara al Arsenal, sin complejos y compitió con todas las dificultades que eso supone contra un equipo de tanta dimensión, además en su territorio, pero no le alcanzó para superarlo.

En un minuto, ya había conectado dos remates el Arsenal. Una advertencia de todo lo que iba a venir. El cuatro, una nueva ocasión, solventada por Leticia con la primera de sus intervenciones magníficas y salvadoras, sin opción de impedir el 1-0 al cuarto de hora, cuando primero repelió el remate de Russo, pero fue imposible alcanzar el siguiente de Olivia Smith, que remachó el gol en el rechace con una volea que nadie pudo interceptar.

Publicidad

Momento del golpe de la arquera del Arsenal femenino Foto: AFP

El disparo lejano de Duda Sampaio fue su primera ocasión. La portera Borbe voló para tocar lo justo el derechazo para desviarlo al larguero y al saque de esquina. El córner posterior, con un buen golpeo de Andressa, originó el 1-1, con el cabezazo de Gabi Zanotti -la capitana marcó el tanto del triunfo en las semifinales ante el Gotham- que repelió la guardameta del Arsenal, pero ya claramente dentro de su marco. Gol. Minuto 21.

Anneke Borbe

Arsenal v SC Corinthians

FEBRUARY 1, 2026 pic.twitter.com/2pWeAWU9mk — HQ pics (@WomensSportsPic) February 1, 2026

Ya no pudo soportar después la ofensiva del Arsenal en el segundo tiempo, cada vez más intensa, cada vez más inaguantable para el Corinthians, que recibió el 2-1 en un centro desde la banda derecha que remató de cabeza, cruzado, fuera del alcance de Lele, la central Wubben-Moy. Un testarazo definitivo, que volvió a ponerlo a prueba.

La final de Londres admitía aún incertidumbre para el Arsenal, que estrelló un remate en el larguero de la portería del Corinthians, pero que no logró irse más allá de un gol en el marcador, siempre con la inquietud latente de cualquier contraataque del club brasileño, a la velocidad de Johnson, pero más aparente que real, exhausto el Corinthians y controlador el Arsenal, hasta un penalti en el tiempo añadido de McCabe sobre Robledo.

Publicidad

Arsenal se proclamó campeón de la Copa de Campeones femenina Foto: AFP

La árbitra mexicana Katia García acudió al monitor de campo, vio la acción, detectó el impacto de la defensa sobre la atacante y señaló la pena máxima, que supuso el 2-2 de Vic Alburquerque, con toda la presión del mundo y con un golpeo sutil y certero.

Publicidad

Pero, después, concedió un contragolpe en el momento más inoportuno, cuando mejor se sentía sobre el terreno, cuando peor se percibía el Arsenal, que resurgió con un ataque conducido por Maanum y solucionado con el 3-2 decisivo de Foord ante Leles. El fin de la resistencia del Corinthians.