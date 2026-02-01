Síguenos en:
Luis Javier Suárez: "El equipo luchó hasta el final; mi mujer está dejando espacio para los premios"

Luis Javier Suárez: "El equipo luchó hasta el final; mi mujer está dejando espacio para los premios"

El delantero samario acumula 25 tantos con Sporting Lisboa, 18 de ellos por la Liga de Portugal. Este domingo, Luis Javier Suárez fue el héroe en el triunfo 2-1 sobre Nacional.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 1 de feb, 2026
Luis Javier Suárez no para de hacer goles con Sporting Lisboa.
