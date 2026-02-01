Luis Javier Suárez: "El equipo luchó hasta el final; mi mujer está dejando espacio para los premios"

Una jornada más en la Liga de Portugal donde Luis Javier Suárez infló las redes contrarias. En esta ocasión, el delantero colombiano al servicio del Sporting Lisboa, marcó el gol agónico, el del triunfo 2-1 de los 'leones' sobre el Nacional de Madeira, este domingo. Pero no fue cualquier anotación, fue un golazo de taco que hizo vibrar a los hinchas de los 'verdiblancos' en las gradas del José Alvalade.

Fue un compromiso pasado por el fuerte aguacero, pero el talento goleador del artillero samario prevaleció hasta el final. Al igual que sus compañeros no se rindió, y en el último minuto pudo convertir para darle los tres puntos a su escuadra. Ya son 25 tantos para el exAlmería con Sporting, 18 de ellos por la Liga lusitana.

Luis Javier Suárez fue gran figura con Sporting Lisboa. AFP

Finalizado el duelo en tierras lisboetas, Suárez Charris dejó sus sensaciones del compromiso. Claro está que se mostró satisfecho por anotar una vez más, pero prevaleció el colectivo. Igualmente, dejó unas frases que no pasaron desapercibidas cuando le consultaron si hay más lugar en casa para trofeos.



"Estoy contento porque el equipo luchó hasta el final. Mi mujer está dejando espacio para los premios, pero lo importante es la victoria del equipo", expresó de entrada el samario en declaraciones que replica 'A Bola' en su página web.

No es la primera vez que el Sporting Lisboa consigue los tres puntos en el último suspiro, y que Luis Javier haga su magia en el frente de ataque.

"Este equipo se basa en el espíritu de lucha y el compromiso. Nunca nos damos por vencidos. Y luego sentimos ese impulso; cuando el equipo está cansado, la afición carga a los jugadores sobre sus hombros", añadió.



Otras declaraciones de Luis Javier Suárez

- La acumulación de partidos está pasando factura en lo físico

"Somos humanos, hemos jugado muchos partidos seguidos a un alto nivel. Es normal que nos falte frescura aquí y allá, pero Nacional salió a hacer su juego y nos lo puso difícil. Logramos ganar, nos llevamos los tres puntos".

- Son 25 goles esta temporada. ¿Te has marcado alguna meta?

"Estoy contento porque significa que estoy ayudando al equipo a conseguir victorias y a mantenerse en la cima de la clasificación, pero aún tenemos otros objetivos muy importantes. Los goles son secundarios. Si no fuera yo quien marcara, sino otro compañero, eso sería lo más importante. El equipo siempre es la prioridad. Solo soy una de las piezas que tienen que ayudar al equipo.

- Próximo reto en Liga: Porto

"Son partidos muy bonitos, de esos que disfrutamos. El equipo está preparado para estos partidos de alto rendimiento. Sabía que corría riesgo, pero era un partido más. Estaba preparado para lo que viniera".

Luis Javier Suárez, delantero samario del Sporting Lisboa. AFP