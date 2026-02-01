"Real Madrid impone la camiseta y mis jugadores pecaron en el exceso de temor hacia ellos"

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, lamentó la derrota frente al Real Madrid, sobre todo por la forma en que se produjo, con un gol de penalti de Kylian Mbappé en el tiempo añadido, dijo que hicieron "cosas excelentes", aunque no les valió para puntuar, y opinó que cuando jugaron once contra once fueron "superiores".

El Rayo, que terminó los últimos minutos jugando con nueve por las expulsiones de Pathé Ciss y Pep Chavarría, se fue de vacío del estadio Santiago Bernabéu tras perder con el Real Madrid (2-1).

"Hemos hecho muchas cosas bien, muchas cosas excelentes, pero la realidad es que hemos perdido. No tengo que hacer malabares porque no soy el típico entrenador que porque me hayan hecho un gol en el tiempo añadido cambia el discurso", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"Estoy muy dolido porque hemos perdido. Once contra once creo que hemos sido superiores, pero nos ha faltado determinación y querer. Entiendo que impone la camiseta del Real Madrid en esos metros finales pero en el resto de metros hemos sido superiores", declaró el técnico navarro, que, "sin paños calientes", admitió que "la realidad es que se ha perdido".



"Creo que en tres o cuatro partidos podemos exigir más y eso es lo que pienso. Hay que mejorar y pensar en volver para ganar. Todo lo que no sea esa mentalidad es mediocridad y yo detesto la mediocridad. Hemos tenido ocasiones para dañar al rival y no lo hemos hecho. Hay que mejorar", subrayó.

Publicidad

"El Real Madrid, aunque defienda mal, puede imponer la camiseta y eso es lo que les he dicho a los jugadores. Ellos detectan eso, huelen el miedo, y es lo que les he dicho en el vestuario. La idea era quitarse ese sentimiento para desinhibirse. Han pecado de exceso de temor. Les he dicho que con unas pautas tácticas había que soltar el freno porque podíamos estar cerca de la victoria sabiendo que aún así nos podían hacer daño", apuntó.

"Hemos vivido las fases psicológicas esperadas, planeadas, pero tienes que saber que existen. Aquí hay que quitarse el temor si quieres ganar", dijo Iñigo Pérez, que habló sobre los nueve minutos de tiempo añadido en los que se resolvió el encuentro.