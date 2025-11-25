Síguenos en:
Arsenal vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Champions League

Este miércoles habrá un duelo de infarto en la Champions League. El Bayern, primero de la tabla, sin Luis Díaz, visitará al Arsenal que se encuentra segundo. ¡Prográmese con este partidazo!

Por: AFP
Actualizado: 25 de nov, 2025
Arsenal vs Bayern Múnich
Arsenal vs Bayern Múnich
Fotos: AFP

