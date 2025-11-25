Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Sanción a Cristiano Ronaldo por su expulsión en Irlanda vs. Portugal: comunicado de FIFA

Sanción a Cristiano Ronaldo por su expulsión en Irlanda vs. Portugal: comunicado de FIFA

El Comité de Disciplina de la FIFA dio a conocer el castigo para el portugués, Cristiano Ronaldo, quien vio la roja en un partido de Eliminatorias al Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 25 de nov, 2025
Comparta en:
Cristiano Ronaldo, jugador y capitán de la Selección Portugal, en un partido de las Eliminatorias al Mundial 2026
Cristiano Ronaldo, jugador y capitán de la Selección Portugal, en un partido de las Eliminatorias al Mundial 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad