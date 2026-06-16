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Gol Caracol  / Así es Anthony Taylor, arbitro para el partido Colombia vs. Uzbekistán; "es de personalidad fuerte"

Así es Anthony Taylor, arbitro para el partido Colombia vs. Uzbekistán; "es de personalidad fuerte"

A pocas horas del debut de la Selección Colombia en el Mundial, dos expertos en arbitraje analizaron al juez designado para el compromiso de los 'cafeteros'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jun, 2026
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James Rodríguez y el arbitro Anthony Taylor
James Rodríguez y el arbitro Anthony Taylor
AFP

Restan las horas para el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 tras ocho años de ausencia. Uzbekistán será el primer rival de la 'tricolor' y Anthony Taylor fue el juez central designado para impartir justicia en este compromiso.

Ante este panorama, en Gol Caracol hablamos con dos exárbitros del balompié nacional, quienes analizaron la elección arbitral para el debut de los 'cafeteros'.

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El primero en dar su opinión fue Wilmer Barahona que dijo: "tenemos que decir que es un árbitro inglés de mucha experiencia. Estuvo en el Mundial de Catar 2022 en dos partidos: el de Corea del Sur 2- 3 Ghana, y también estuvo en el partido de Croacia 0-0 Bélgica. Es un árbitro con una muy buena condición física y con buena ubicación. Él tiene 47 años, sin embargo, su condición física es muy buena, y sigue de cerca las jugadas", afirmó de entrada.

"Es de personalidad fuerte ante jugadores que quieran de momento protestar o estar ahí encima del árbitro. Es un árbitro que no permite esta situación y lo más importante es un árbitro de máximo presión. Vamos a contar con un árbitro de buena experiencia, de calidad y de mucha experiencia, este árbitro inglés".

Anthony Taylor, árbitro inglés
Anthony Taylor, árbitro inglés
AFP

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Por consiguiente, el analista arbitral Albert Duarte, excolegiado FIFA también se mostró positivo ante el arbitro europeo designado para el encuentro: "es un árbitro de la Premier League muy reconocido en Europa como uno de los grandes árbitros de los torneos internacionales de la UEFA. Tiene como principal característica ser bastante exigente desde el punto de vista disciplinario. Le dicen que es muy estricto porque es un árbitro que no duda dos veces en sacar una amarilla o una roja cuando corresponda", aseguró.

"Tiene mucho respeto su nombre, con un fuerte carácter que, obviamente, con la experiencia que tiene a nivel europeo, a nivel inglés, pues brinda una espléndida garantía para un partido como el de Colombia - Uzbekistán. Tiene una gran trayectoria, su experiencia a nivel europeo es muy amplia y también estuvo en el Mundial de Catar 2022, teniendo una muy buena presentación y claramente es uno de los grandes referentes de FIFA en este Mundial", concluyó el éxarbitro Duarte.

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¿A qué hora es el debut de Colombia en el Mundial?

El juego frente a Uzbekistán será este miércoles 17 de junio a las 9:00 p.m. sin embargo, la previa podrá vivirla en las pantallas de Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.

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