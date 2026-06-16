"Esperamos que Luis Díaz sea de los mejores jugadores del Mundial 2026, hay mucha ilusión"

La espera de ocho años ha terminado para la Selección Colombia. Este miércoles, la pelota rodará para la Tricolor en el Mundial 2026, y el escenario no podría tener más mística: el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México. Allí, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo iniciará su andadura en el Grupo K frente a la aguerrida selección de Uzbekistán.

Si bien el plantel cuenta con nombres de jerarquía y una extensa experiencia como James Rodríguez, Jefferson Lerma o Dávinson Sánchez, los focos del planeta fútbol y la principal esperanza de la hinchada cafetera se posan sobre un solo hombre: Luis Fernando Díaz Marulanda.

El extremo de Barrancas llega a su primera Copa del Mundo no solo como el jugador más valioso del encuentro, sino catalogado por la propia FIFA como una de las 26 superestrellas a seguir en el certamen que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

Y es que es claro que 'Luchito' viene de hacer una campaña relevante en Bayern Múnich, con el que ganó la Bundesliga y la Copa de Alemania y además conformó un tridente de mucho nivel junto a figuras de la talla del inglés Harry Kane y el francés Michael Olise.



Precisamente hace pocos minutos el que tocó el tema relacionado con el atacante fue Néstor Lorenzo, quien concedió una rueda de prensa previo al compromiso contra los uzbekos.

Luis Díaz, extremo de la Selección Colombia. Foto: AFP

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"Todos los jugadores que están en el Mundial recuerdan al niño que soñaba estar acá. 'Lucho' es así. Uno le dice que "hoy descansa", pero agarra la pelota, es así. Me da satisfacción. Siempre hacemos una relación, en Argentina, con el sueño del pibe, y eso pasa con estos muchachos. Va desde la ilusión que hay en la cabeza y el sentimiento del corazón", dijo el entrenador del seleccionado colombiano.

Pero Lorenzo no se quedó ahí y siguió hablando del guajiro y las presiones que podría tener en la cita mundialista. "Él ya lo vivió, en la Copa América y las Eliminatorias Sudamericanas. Hubo momentos donde no anotaba y todos se alarmaban. Sin embargo, es un proceso y tiene que estar más arriba de las presiones. Esperamos que haga un gran Mundial y sea de los mejores jugadores", finalizó Lorenzo.