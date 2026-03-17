Así es Lighter, la primera canción del Mundial 2026 con Carín León y Jelly Roll

El Mundial de 2026 comienza a tomar forma fuera de las canchas y ahora también en el terreno musical. La FIFA dio el primer paso con el anuncio de “Lighter”, el sencillo que inaugura el álbum oficial del torneo y que une al estadounidense Jelly Roll con el mexicano Carín León en una apuesta sonora pensada para trascender fronteras.

El tema, que verá la luz el próximo 20 de marzo en plataformas digitales, no solo busca posicionarse como un éxito comercial, sino también convertirse en un símbolo de la Copa del Mundo más diversa de la historia. La elección de ambos artistas responde a esa intención: Jelly Roll aporta su sello ligado al rock y al country, mientras que Carín León representa la fuerza del regional mexicano en la escena internacional.

The first song of the Official FIFA World Cup 2026™ Album, Lighter, by @JellyRoll615 and Carín León drops this Friday. Pre-Save now. pic.twitter.com/MmDr11FDqK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 17, 2026

Detrás de la producción está Cirkut, uno de los nombres más influyentes de la industria y reciente ganador del Grammy como productor del año, lo que eleva las expectativas sobre el impacto global de la canción. La FIFA, incluso, ya la presenta como una pieza clave para marcar la identidad musical del torneo.

En los adelantos difundidos, “Lighter” deja ver una narrativa centrada en la libertad y la superación personal, con letras que evocan emociones universales y que buscan conectar con audiencias de distintos países. Aún no está confirmado en qué idioma interpretará Carín León su parte, lo que abre la puerta a versiones bilingües, una estrategia que ya ha funcionado en mundiales anteriores.



La presencia del artista mexicano no se limitará a este sencillo. Todo indica que tendrá un rol relevante dentro del álbum oficial, acompañado por otros nombres destacados de la música latina, reforzando el peso cultural de México en esta edición del campeonato.

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Con un Mundial que por primera vez se jugará en tres países —Estados Unidos, México y Canadá— y contará con 48 selecciones, la apuesta musical también apunta a ser histórica. “Lighter” es apenas el inicio de una estrategia que busca dominar tendencias, listas globales y espacios como Discover, llevando el espíritu del torneo más allá del fútbol.