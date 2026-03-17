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Gol Caracol  / Así es Lighter, la primera canción del Mundial 2026 con Carín León y Jelly Roll

Así es Lighter, la primera canción del Mundial 2026 con Carín León y Jelly Roll

Este martes, en un emotivo y corto video, la FIFA reveló un avance de lo que será la canción del Mundial 2026. La sorpresa tiene que ver con la inclusión de un artista latinoamericano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Logo Mundial 2026 México - Foto:
AFP

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