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Gol Caracol  / Barcelona vs Newcastle EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido de la Champions League

Barcelona vs Newcastle EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido de la Champions League

Este miércoles 18 de marzo, el equipo de Hansi Flick y el de Eddie Howe tendrán la vuelta de los octavos de final en la Champions League, en un compromiso que tendrá muchas miradas encima.

Por: EFE
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Barcelona vs. NewCastle
Barcelona vs. NewCastle: champions league
AFP

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