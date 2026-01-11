Síguenos en:
Gol Caracol  / Así fue el gol de Raphinha en Barcelona vs Real Madrid, final de Supercopa de España

Así fue el gol de Raphinha en Barcelona vs Real Madrid, final de Supercopa de España

El atacante brasileño Raphinha fue el encargado de romper el cero en el marcador, en Arabia Saudita, en la final de la Supercopa de España. Definición maravillosa.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de ene, 2026
Raphinha Barcelona
Raphinha celebra gol con Barcelona en Supercopa de España - Foto:
Getty Images

