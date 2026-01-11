Así fue el gol de Raphinha en Barcelona vs Real Madrid, final de Supercopa de España

Barcelona pegó primero en el clásico de la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid, gracias a un golazo del brasileño Raphinha, al minuto 36 del encuentro en Yeda, Arabia Saudita.

Luego de una mala salida de los 'merengues' el que aprovechó fue el atacante sudamericano, quien regateó, se acercó al área con velocidad y en el momento preciso sacó un remate al segundo palo, que dejó sin chances al arquero Thibaut Courtois.

Instantes antes el mismo Raphinha había desperdiciado una chance más clara de gol, pero se reinvidicó con este disparo para el 1-0 del Barcelona sobre el Real Madrid, en la final de la Supercopa de España.



Así fue el gol de Raphinha en Barcelona vs Real Madrid, final Supercopa de España: