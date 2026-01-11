Polémica en Barcelona vs. Real Madrid por falta sobre Lamine Yamal; ni mostraron amarilla

Lamine Yamal es la máxima figura del Fútbol Club Barcelona. A pesar de tener solo 18 años, se ganó ese rótulo gracias a su calidad y el buen manejo de balón que tiene. Sus rivales tienen claro ello y, por eso, crean un plan para detenerlo y evitar que haga de las suyas. Es el caso de lo ocurrido este domingo 11 de enero, en el marco de la final de la Supercopa de España, entre 'culés' y el Real Madrid.

En un intento de ataque del conjunto 'blaugrana', su delantero se hizo con el balón y, al ver que venía la presión de sus rivales, decidió tocar de primera. Eso no fue impedimento para que sufriera una dura infracción por parte de Álvaro Carreras, quien lo pisó fuerte y eso hizo que cayera al suelo, retorciéndose de dolor y tocándose a la altura del tobillo, zona en la que recibió el impacto de su oponente.

El árbitro José Luis Munuera Montero recibió los reclamos de los jugadores del Barcelona, teniendo en cuenta que su estrella, Lamine Yamal, no se podía poner de pie. Sin embargo, hizo caso omiso a esa molestia 'culé' y ni siquiera amonestó al defensa del 'merengue'. De inmediato, en redes sociales se pronunciaron los hinchas y no ocultaron su molestia por la decisión del juez central.

Robert Lewandowski y Lamine Yamal celebran un gol con el Fútbol Club Barcelona AFP

Así fue la falta de Álvaro Carreras sobre Lamine Yamal, en la Supercopa de España

😳⚠️ NO CARD?!

Unbelievable! Carreras’ reckless challenge on Lamine Yamal goes completely unpunished. Fans are furious! 🔥🛑 pic.twitter.com/UIOzaWBBc6 — The Football Spot | F (@FootballSpotHQ) January 11, 2026