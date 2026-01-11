Síguenos en:
Así fue el golazo de Robert Lewandowski, en Barcelona vs Real Madrid, Supercopa de España

El delantero polaco Robert Lewandowski definió picándole la pelota a Thibaut Courtois, para el 2-1 parcial a favor del Barcelona, en la final en Arabia Saudita.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de ene, 2026
Robert Lewandowski, que aceptó cuando el Barcelona le pidió que no hiciera más goles.a.jpg
Robert Lewandowski, que prefirió no seguir mandando el balón al fondo de la red.
Foto: FC Barcelona.

