Así fue el golazo de Robert Lewandowski, en Barcelona vs Real Madrid, Supercopa de España

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Barcelona recibió el golpe del empate 1-1 por el golazo de Vinícius, pero reaccionó rápido de la mano de Robert Lewandowski, quien nuevamente adelantó, parcialmente, al equipo catalán contra el Real Madrid.
Al minuto 45+4, el mediocampista español Pedri filtró una pelota precisa para el delantero polaco, quien aprovechó para definir ante la salida del habilidoso arquero Thibaut Courtois.
Robert Lewandowski controló la pelota y cuando salió el guardameta del Real Madrid, mostró su calidad y experiencia picándole la pelota y mandándola al fondo de la red, para el 2-1 parcial. Instantes después Gonzalo García volvió a igualar y se fueron al descanso igualados 2-2.
🚨🚨| GOAL: LEWANDOWSKI HAS PUT BARCELONA BACK IN FRONT!!!— CentreGoals. (@centregoals) January 11, 2026
Barcelona 2-1 Real Madridpic.twitter.com/roz1s2k2M0