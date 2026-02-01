Así que la tabla de posiciones de la Premier League, tras Tottenham 2-2 Manchester City

La jornada 24 de la Premier League ha dejado un sabor agridulce para el Manchester City y una sonrisa de oreja a oreja en el norte de Londres. Tras el vibrante empate 2-2 frente al Tottenham en el Tottenham Hotspur Stadium, el equipo de Pep Guardiola ha cedido terreno crítico en su persecución por el título, permitiendo que el Arsenal se consolide como el líder solitario con una ventaja que empieza a parecer determinante.

El Manchester City parecía tener el partido bajo control tras una primera mitad dominante, donde los goles de Rayan Cherki y Antoine Semenyo silenciaron a la afición local. Sin embargo, la segunda parte perteneció a Dominic Solanke. El delantero inglés recortó distancias y, en el minuto 70, firmó una de las anotaciones del año: un espectacular remate de taco (descrito por algunos como un 'escorpión') tras un centro de Gallagher que superó la estirada de Gianluigi Donnarumma.

Este resultado deja al City con 47 puntos, ahora a seis unidades de distancia del Arsenal, que el sábado no tuvo piedad y goleó 4-0 al Leeds United para alcanzar los 53 puntos.

El resto de la jornada también trajo movimientos importantes en la clasificación. Aston Villa perdió una oportunidad de oro para superar al City tras caer sorpresivamente 1-0 ante el Brentford. Manchester United escaló posiciones tras una sufrida victoria 3-2 sobre el Fulham. Mientras que el Chelsea y el Liverpool ganaron sus respectivos duelos (3-2 contra el West Ham y 4-1 frente al Newcastle) y mantienen viva la lucha por los puestos de Champions League.



Por su parte, el Tottenham se mantiene en la zona media baja con 29 puntos, rescatando el orgullo pero aún lejos de las posiciones europeas. Con 14 fechas por jugar, la Premier League entra en su fase más caliente con un Arsenal que, por ahora, no mira hacia atrás.



