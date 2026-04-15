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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones de Copa Sudamericana, tras Millonarios 1-0 Boston River

Así quedó la tabla de posiciones de Copa Sudamericana, tras Millonarios 1-0 Boston River

Consciente de que necesitaba la victoria para seguir en carrera, Millonarios se hizo fuerte en El Campín y firmó su primera victoria en este certamen internacional.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Radamel Falcao García fue el delantero más peligroso de Millonarios contra Boston River, por Copa Sudamericana
Radamel Falcao García fue el delantero más peligroso de Millonarios contra Boston River, por Copa Sudamericana
AFP

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