Así quedó la tabla de posiciones de Copa Sudamericana, tras Millonarios 1-0 Boston River

Millonarios no se da por vencido en la Copa Sudamericana. Después de haber perdido 2-0 contra O'Higgins, en condición de visitante, no tenía otra alternativa que firmar la victoria en su casa, en la fecha 2. Por eso, este 15 de abril, hizo hasta lo imposible para que así fuera. Eso sí, le costó más de la cuenta y el gol llegó sobre el final.

Una de las grandes figuras de la noche, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de la ciudad de Bogotá, fue el arquero, Juan González. Y es que fue el principal responsable de que el compromisos llegara con suspenso a los últimos minutos, gracias a sus atajadas a David Macalister Silva, Falcao García, Mateo García, entre otros.

El capitalino lo intentó por todos los medios posibles para encontrar el tanto, pero no se le dio con facilidad. Fue hasta que Carlos Darwin Quintero se hizo con el esférico, se perfiló y sacó un buen remate al ángulo, como lo ha solido hacer a lo largo de su carrera. Esa anotació bastó para sumar sus primeros tres puntos en el certamen.



Tabla de posiciones del grupo C de la Copa Sudamericana 2026

1. Sao Paulo - 6 pts. (+3)

2. O'Higgins - 3 pts (0)

3. Millonarios - 3 pts. (-1)

4. Boston River - 0 pts. (-2)

Carlos Darwin Quintero anotó el único gol de Millonarios contra Boston River, por Copa Sudamericana Colprensa

Resultados del grupo C de la Copa Sudamericana 2026

Fecha 1



O'Higgins 2-0 Millonarios

Boston River 0-1 Sao Paulo

Fecha 2



Sao Paulo 2-0 O'Higgins

Millonarios 1-0 Boston River

Así se jugará la fecha 3 del grupo C de la Copa Sudamericana 2026

Millonarios vs. Sao Paulo

Día: martes 28 de abril.

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.



O'Higgins vs. Boston River

Día: martes 28 de abril.

Hora: 9:00 p.m.

Estadio: Codelco El Teniente.