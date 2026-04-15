Preocupación por la salud de Rodrigo Contreras; duro choque de cabezas y salió en camilla

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Silencio, tensión y preocupación fue lo que se vivió en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Y es que este miércoles 15 de abril, en el partido entre Millonarios y Boston River, por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Rodrigo Contreras cayó al suelo, luego de un fuerte choque de cabezas con Carlos Sarabia, y se temió por su salud.
Todo ocurrió al minuto 45, cuando saltó a disputar el balón, con tan mala suerte que se estrelló con uno de sus compañeros. De inmediato, quedó tendido, sin moverse, lo que preocupó a más de uno. Los médicos entraron y lo atendieron, y salió en camilla. Por fortuna, logró ponerse de pie, pero por preocaución, lo reemplazaron por Falcao García y no siguió en el campo.
MOMENTO DE PREOCUPACIÓN EN BOGOTÁ: RODRIGO CONTRERAS SUFRIÓ UN GOLPAZO— DSPORTS (@DSports) April 16, 2026
El delantero de Millonarios chocó con su compañero Kevin Sotto.
Afortunadamente, pudo recuperarse.
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