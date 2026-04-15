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Gol Caracol  / Preocupación por la salud de Rodrigo Contreras; duro choque de cabezas y salió en camilla

Preocupación por la salud de Rodrigo Contreras; duro choque de cabezas y salió en camilla

En los últimos minutos del primer tiempo, Rodrigo Contreras se estrelló con Carlos Sarabia, quedó en el suelo y no pudo seguid en cancha, siendo reemplazado por Falcao García.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Rodrigo Contreras quedó en el suelo, tras un choque de cabezas en Millonarios vs. Boston River
Rodrigo Contreras quedó en el suelo, tras un choque de cabezas en Millonarios vs. Boston River
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