Preocupación por la salud de Rodrigo Contreras; duro choque de cabezas y salió en camilla

Silencio, tensión y preocupación fue lo que se vivió en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Y es que este miércoles 15 de abril, en el partido entre Millonarios y Boston River, por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Rodrigo Contreras cayó al suelo, luego de un fuerte choque de cabezas con Carlos Sarabia, y se temió por su salud.

Todo ocurrió al minuto 45, cuando saltó a disputar el balón, con tan mala suerte que se estrelló con uno de sus compañeros. De inmediato, quedó tendido, sin moverse, lo que preocupó a más de uno. Los médicos entraron y lo atendieron, y salió en camilla. Por fortuna, logró ponerse de pie, pero por preocaución, lo reemplazaron por Falcao García y no siguió en el campo.

Rodrigo Contreras, delantero argentino, fue la figura de Millonarios en la victoria sobre Atlético Nacional Colprensa

Vea el choque de Rodrigo Contreras con Carlos Sarabia en Millonarios vs. Boston River

MOMENTO DE PREOCUPACIÓN EN BOGOTÁ: RODRIGO CONTRERAS SUFRIÓ UN GOLPAZO



El delantero de Millonarios chocó con su compañero Kevin Sotto.



Afortunadamente, pudo recuperarse.



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