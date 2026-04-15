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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A América no le sobró nada en Copa Sudamericana; trabajado triunfo 2-1 sobre Alianza Atlético

A América no le sobró nada en Copa Sudamericana; trabajado triunfo 2-1 sobre Alianza Atlético

Con goles de Daniel Valencia y Yeison Guzmán, América de Cali superó a un Alianza Atlético que comenzó ganando y metió un tremendo susto en el Pascual Guerrero.

Por: EFE
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Yeison Guzmán celebrando su gol contra Alianza Atlético.
Yeison Guzmán celebrando su gol contra Alianza Atlético.
AFP.

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